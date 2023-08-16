Падения рубля как четкий сигнал экономической катастрофы РФ 16 августа, 20:13 NV Премиум

Рубль снова преодолел отметку 100 по отношению к доллару, и, как ожидалось, Центробанк РФ вынужден был повысить ключевую ставку на 3,5% чтобы предотвратить его падение

Все это привлекло внимание СМИ и вызвало множество комментариев по этому поводу.

Рубль уже перешагивал отметку 100 в первые недели после полномасштабного вторжения России в Украину на фоне шока, испытанного рынком от этого события, многие не были готовы к этому (до сих пор непонятно, почему люди не предвидели этого). На самом деле тогда казалось, что даже ЦБ РФ не был проинформирован Кремлем о том, что произойдет. Тогда они потеряли $330 млрд активов, замороженных западными странами, и столкнулись с проблемой массового бегства капитала. ЦБ РФ, наконец, взялся за дело — повысил учетные ставки, чтобы защитить себя, и ввел контроль за движением капитала, чтобы ограничить его отток. В конце концов, рубль укрепился, и, поскольку торговый и текущий счета были подкреплены огромной прибылью от роста цен на энергоносители, рубль вновь начал активно расти. На самом деле возникает ощущение, что ЦБ РФ и российские власти сделали сильный рубль инструментом пропаганды, мол, западные санкции не работают, посмотрите на сильный рубль.

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Но все это изменилось — рубль вернулся к отметке 100. Как это можно оценить?

Что ж, слабый курс рубля в определенной степени помогает российским властям, увеличивая рублевую стоимость доходов бюджета, тем самым создавая видимость того, что дефицит бюджета ниже. Это показывает, что Кремлю сейчас приходится делать трудный выбор