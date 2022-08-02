Путин теряет контроль. Что происходит в окружении президента России 2 августа, 07:13 Эксклюзив НВ Тимоти Снайдер: Путин, похоже, опасается, что всеобщая мобилизация сведет на нет его популярность (Фото:REUTERS)

Путин умел держать нас всех в тумане. Но теперь он сам кажется потерянным в тумане войны

Мне со стороны кажется, что власть Путина ослабевает. Мы теперь регулярно слышим от людей помимо Путина (например, от бывшего премьер-министра и президента Дмитрия Медведева) о значении войны, о катастрофических последствиях, которые ждут Украину и Запад, и так далее. Это выглядит интересно, потому что кажется признаком того, что Путин теряет контроль.

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Обычно освещение таких заявлений в новостях сосредоточено на их содержании. Когда Медведев говорит нам, что война — это вина Польши, или что Украина — это еврейский заговор, или что то или иное действие приведет к ужасным последствиям, мы обращаем на это внимание. Он играет на новостях, основанных на страхе. Но более глубокая история, я думаю, заключается в том, что он и другие люди, помимо Путина, теперь чувствуют себя уполномоченными делать такие яркие заявления. До войны этого было меньше.

Агрессивная пропаганда служит нескольким целям.

На первый взгляд, это показывает (или, скорее, кажется, что показывает) лояльность к Путину. В то время, когда Россия проигрывает войну, лучшая надежда для Кремля состоит в том, чтобы убедить Запад, что Россию никоим образом не остановить, хотя это и не так. Даже в этой войне России пришлось отступить со значительной части украинской территории. Ее силы на юге сейчас в незавидном положении. История России, как и история Америки, полна поражений в войнах.

В то же время агрессивная пропаганда — это риторическая подготовка к борьбе за власть после падения Путина.

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