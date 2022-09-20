«Военное положение» в России. Для чего это озвучивают? 20 сентября, 16:43

Это очень удобный механизм кнута и пряника

Очень наивно и глупо прямолинейно рассматривать информацию о том, что в Госдуму внесли законопроект о введении в Уголовный кодекс таких понятий как «мобилизация», «военное положение» и «военное время», как начало мобилизации. Это вообще из другой оперы, и Кремлю необходимо не только для урегулирования этого вопроса в правовой плоскости, но и для того, чтобы российское общество испугалось и поддержало любой сценарий прекращения войны, когда будет принято такое решение.

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Это очень удобный механизм кнута и пряника. Россиян держат в тонусе и подсказывают, что войну можно продолжать, но ценой жизней диванных патриотов. Меньше эмоций. Больше анализируйте. Мобилизацию они и так проводят. И воюют с нами с использованием всего оружия, несмотря на то, что называют войну «спецоперацией». Поэтому такой информационный вброс не стоит рассматривать столь прямолинейно.

Разве у России нет возможности провести уже сегодня мобилизацию? Есть. И скрытно она проводится. Но народ воевать не хочет и в армию не идет. Объявление всеобщей мобилизации на войну, которая имеет «иллюзорные цели» и непонятную мотивацию для большинства россиян, вызовет массовое недовольство. Гибнуть за «кооператив Озеро», Путина и его идеи готовы значительно меньшее людей, чем поддерживать идеи сидя на диване с полторашкой пива в руках. Все опросы в тоталитарной России показывают, что россияне против всеобщей мобилизации. И это, пожалуй, единственное, что их сейчас объединяет и может привести к бунту. А это последнее, что сегодня нужно Кремлю.

Все опросы в тоталитарной России показывают, что россияне против всеобщей мобилизации





Объявили они, что Крым — это РФ? Но ВСУ уничтожают базы, склады и аэродромы в Крыму. Назовут СВО войной? От этого что-то для нас изменится? Начнут пугать ядерным оружием? А сейчас не пугают? Но мы не пугаемся. Лишь злее становимся. И это я еще не озвучил все проблемы России при попытке объявить ту самую всеобщую мобилизацию — от материального обеспечения и ежедневного снабжения до обучения и комплектования частей.

А если еще вспомнить об огромной российской проблеме младшего и среднего командного состава, которого у них просто нет, то ситуация начинает выглядеть иначе. Потому что на поле боя толпа мобилизованных без обучения, без обеспечения и без командиров обречена на гибель. Это доказано тысячами принудительно мобилизованных в ОРДЛО. Почитайте, что пишут выжившие. Это позволяет осознать уровень их проблемы. Больше думайте, для чего это озвучивают. И верьте в ВСУ и Залужного! Потому что эта сила на практике показала, что может защитить Украину и громить оккупантов.

Текст опубликован с разрешения автора

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