Беда может прийти раньше. Что Кремль готовит Европе
РФ сделала очередной шаг к вторжению в Европу
Малозаметная, но важная новость: российская Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предоставляет Путину полномочия вводить войска в страны, где притесняют россиян. Причем, речь идет даже не о вооруженных нападениях, а о ситуациях, когда граждан РФ арестовывают или судят иностранные или международные суды, которые Москва не признает.
Собственно, это и есть легализация агрессии, причем сделанная максимально цинично: под видом «защиты соотечественников». Та же формула, которую Кремль использовал когда-то в Крыму, на Донбассе, еще раньше — в Грузии. Та же логика, которая позволяет превратить любой инцидент в casus belli.
Совпадений здесь нет. Впервые этот законопроект появился, когда в Европе активно обсуждалось создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Уже выделены средства, уже формируется международная коалиция, уже есть список потенциальных подозреваемых. Ну, а Кремль отвечает в своем стиле: если вы будете судить наших — мы будем «защищать» их армией. Впрочем, поводы для вторжения могут быть разные.
Беда может прийти раньше, чем ожидают европейцы
На этом фоне все тревожнее звучат оценки западных разведок. В Европе ежедневно открыто говорят о риске конфликта с Россией в среднесрочной перспективе. Но беда может прийти раньше, чем ожидают европейцы.
Мы не знаем, где именно Кремль попытается перевести «нулевую фазу» вторжения в горячую. Вариантов несколько: страны Балтии (в зоне особого риска — Эстония), Польша и даже Балканы. Но цель очевидна — не столько захват территорий, сколько удар по самому принципу коллективной безопасности. Стратегическая цель России — доказать, что НАТО — это «бумажный Альянс». Что статья 5 — это декларация, а не обязательства.
Агрессор уже давно разработал инструментарий «гибридной войны». В частности, использует территорию фактически аннексированной Беларуси для опасных провокаций, которые являются частью «нулевой» фазы подготовки к горячей войне. Чтобы перечислить все виды диверсий, которые осуществила Россия против европейских государств, понадобилось бы несколько страниц. Достаточно вспомнить, что сегодня всю Европу покрывает российская агентурная сеть.
Именно поэтому каждое агрессивное движение, каждый шаг — от законопроекта до информационной провокации — должен восприниматься максимально серьезно. Европа уже довольно давно находится в фазе гибридного противостояния с Россией, однако сейчас ситуация переходит на другой уровень. Уровень, где дипломатия должна подкрепляться силой, а санкции — скоростью их принятия. Каждый сигнал слабости будет прочитан как приглашение.
Ответ европейцев должен быть не только политическим, но и системным: дальнейшие санкции, оборонные программы, усиление восточного фланга, координация спецслужб. А главное — готовность к экстремальному варианту развития событий. Потому что время пошло.
Вполне возможно, что однажды украинцы и европейцы будут стоять бок о бок на одних крепостных стенах. Это очень вероятный сценарий. Мы знаем, как выглядит война — и как она начинается. Сегодня мы готовы делиться этим опытом и строить общую крепость, которую орда никогда не одолеет. Слава Украине!
Текст опубликован с разрешения автора