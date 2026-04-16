Беда может прийти раньше. Что Кремль готовит Европе

Малозаметная, но важная новость: российская Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предоставляет Путину полномочия вводить войска в страны, где притесняют россиян. Причем, речь идет даже не о вооруженных нападениях, а о ситуациях, когда граждан РФ арестовывают или судят иностранные или международные суды, которые Москва не признает.

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Собственно, это и есть легализация агрессии, причем сделанная максимально цинично: под видом «защиты соотечественников». Та же формула, которую Кремль использовал когда-то в Крыму, на Донбассе, еще раньше — в Грузии. Та же логика, которая позволяет превратить любой инцидент в casus belli.

Совпадений здесь нет. Впервые этот законопроект появился, когда в Европе активно обсуждалось создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Уже выделены средства, уже формируется международная коалиция, уже есть список потенциальных подозреваемых. Ну, а Кремль отвечает в своем стиле: если вы будете судить наших — мы будем «защищать» их армией. Впрочем, поводы для вторжения могут быть разные.

Беда может прийти раньше, чем ожидают европейцы

На этом фоне все тревожнее звучат оценки западных разведок. В Европе ежедневно открыто говорят о риске конфликта с Россией в среднесрочной перспективе. Но беда может прийти раньше, чем ожидают европейцы.

Мы не знаем, где именно Кремль попытается перевести «нулевую фазу» вторжения в горячую. Вариантов несколько: страны Балтии (в зоне особого риска — Эстония), Польша и даже Балканы. Но цель очевидна — не столько захват территорий, сколько удар по самому принципу коллективной безопасности. Стратегическая цель России — доказать, что НАТО — это «бумажный Альянс». Что статья 5 — это декларация, а не обязательства.

Агрессор уже давно разработал инструментарий «гибридной войны». В частности, использует территорию фактически аннексированной Беларуси для опасных провокаций, которые являются частью «нулевой» фазы подготовки к горячей войне. Чтобы перечислить все виды диверсий, которые осуществила Россия против европейских государств, понадобилось бы несколько страниц. Достаточно вспомнить, что сегодня всю Европу покрывает российская агентурная сеть.

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Именно поэтому каждое агрессивное движение, каждый шаг — от законопроекта до информационной провокации — должен восприниматься максимально серьезно. Европа уже довольно давно находится в фазе гибридного противостояния с Россией, однако сейчас ситуация переходит на другой уровень. Уровень, где дипломатия должна подкрепляться силой, а санкции — скоростью их принятия. Каждый сигнал слабости будет прочитан как приглашение.

Ответ европейцев должен быть не только политическим, но и системным: дальнейшие санкции, оборонные программы, усиление восточного фланга, координация спецслужб. А главное — готовность к экстремальному варианту развития событий. Потому что время пошло.

Вполне возможно, что однажды украинцы и европейцы будут стоять бок о бок на одних крепостных стенах. Это очень вероятный сценарий. Мы знаем, как выглядит война — и как она начинается. Сегодня мы готовы делиться этим опытом и строить общую крепость, которую орда никогда не одолеет. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора