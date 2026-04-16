Біда може прийти раніше. Що Кремль готує Європі

Малопомітна, але важлива новина: російська Держдума ухвалила в першому читанні проєкт закону, який надає Путіну повноваження вводити війська в країни, де утискають росіян. Причому, йдеться навіть не про збройні напади, а про ситуації, коли громадян РФ заарештовують або судять іноземні чи міжнародні суди, які Москва не визнає.

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Власне, це і є легалізація агресії, причому зроблена максимально цинічно: під виглядом «захисту співвітчизників». Та сама формула, яку Кремль використовував колись у Криму, на Донбасі, ще раніше — у Грузії. Та сама логіка, яка дозволяє перетворити будь-який інцидент на casus belli.

Збігів тут немає. Уперше цей законопроєкт з’явився, коли в Європі активно обговорювали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Уже виділені кошти, уже формують міжнародну коаліцію, уже є список потенційних підозрюваних. Ну, а Кремль відповідає у своєму стилі: якщо ви судитимете наших — ми «захищатимемо» їх армією. Утім, приводи для вторгнення можуть бути різні.

Біда може прийти раніше, ніж очікують європейці

На цьому тлі дедалі тривожніше звучать оцінки західних розвідок. У Європі щодня відкрито говорять про ризик конфлікту з Росією у середньостроковій перспективі. Але біда може прийти раніше, ніж очікують європейці.

Ми не знаємо, де саме Кремль спробує перевести «нульову фазу» вторгнення у гарячу. Варіантів кілька: країни Балтії (у зоні особливого ризику — Естонія), Польща та навіть Балкани. Але мета очевидна — не стільки захоплення територій, скільки удар по самому принципу колективної безпеки. Стратегічна мета Росії — довести, що НАТО — це «паперовий Альянс». Що стаття 5 — це декларація, а не зобов’язання.

Агресор уже давно розробив інструментарій «гібридної війни». Зокрема, використовує територію фактично анексованої Білорусі для небезпечних провокацій, які є частиною «нульової» фази підготовки до гарячої війни. Щоб перелічити всі види диверсій, які здійснила Росія проти європейських держав, знадобилося б кілька сторінок. Достатньо згадати, що сьогодні всю Європу покриває російська агентурна мережа.

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Саме тому кожен агресивний рух, кожен крок — від законопроєкту до інформаційної провокації — слід сприймати максимально серйозно. Європа вже доволі давно перебуває у фазі гібридного протистояння з Росією, проте нині ситуація переходить на інший рівень. Рівень, де дипломатія має бути підкріплена силою, а санкції — швидкістю їхнього ухвалення. Кожен сигнал слабкості буде прочитаний як запрошення.

Відповідь європейців має бути не лише політичною, а й системною: подальші санкції, оборонні програми, посилення східного флангу, координація спецслужб. А головне — готовність до екстремального варіанту розвитку подій. Бо час пішов.

Цілком можливо, що одного дня українці і європейці стоятимуть пліч-о-пліч на одних фортечних мурах. Це дуже ймовірний сценарій. Ми знаємо, як виглядає війна — і як вона починається. Сьогодні ми готові ділитися цим досвідом і будувати спільну фортецю, яку орда ніколи не здолає. Слава Україні!

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора