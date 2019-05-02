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Фосс/Вердон – Оскар на Оскаре

Сегодня, 22:05
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Итак, нам рассказывают о творческом союзе Боба Фосса и Гвен Вердон, парочки, которая золотыми буквами вписана в историю Бродвея

Формат мини-сериала представляется оптимальным для звездных проектов: закрытый финал, гарантированное отсутствие кабалы в виде последующих сезонов и обилие экранного времени для должного раскрытия персонажей. Другими словами, это современный полный метр, который может позволить себе вырасти вчетверо, хватило бы бюджета.

В случае успеха зритель, конечно, потребует продолжения банкета, а продюсеры будут рады услужить людям с пультом (второй сезон «Большой маленькой лжи» тому свидетельство), но есть одна заковыка: мини-сериалы идеально подходят для биографических антологий, а требовать продолжения в таком случае все равно, что верить в реинкарнацию Майкла Джексона.

С некоторых пор нишу производителя мини-сериалов, повествующих о звездах прошлых лет, застолбил за собой кабельный канал FX, навскидку можно припомнить историю похищения наследника Гетти («Траст») или противостояние голливудских прим Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд («Вражда»). Последнюю канал обещал разжать в антологию и развить вторым сезоном с принцессой Дианой, но сошел с этой скользкой дорожки и выдал в эфир мини-сериал «Фосс-Вердон». О нем и говорим.

Итак, нам рассказывают о творческом союзе Боба Фосса и Гвен Вердон, парочки, которая золотыми буквами вписана в историю Бродвея. Вердон – знаменитая актриса и танцовщица, а ее муж, хореограф и режиссер Фосс, известен в наших широтах, прежде всего, по фильму «Кабаре», но в Америке он считается королем мюзикла, этим и обусловлен выбор героев для нового проекта FX.

Лично я «клюнул» на Сэма Рокуэлла, еще после «Зеленой мили» стало понятно, что парень талантлив, а уж после «Луны 2112» я – член фан-клуба. Получив долгожданный (и заслуженный) Оскар за «Три билборда», Сэм отличился ролью Джорджа Буша-младшего во «Власти» и пополнил список звезд большого экрана, не чурающихся телевидения. Он играет Фосса и делает это по обыкновению убедительно.

В пару ему подписали Мишель Уильямс (отличная роль в «Манчестере у моря»), так что каст подозрений не вызывал, когда оскароносцы играют оскароносцев, остается только включать и смотреть.  

Боб снимает «Кабаре», Гвен работает верным вторым пилотом (ей смотаться за пару дней из Германии в Нью-Йорк за приличным костюмом гориллы – раз плюнуть). Параллельно нам показывают их знакомство в прошлом, творческие неудачи будущего постановщика бродвейской классики и путь к славе (с постепенно лысеющим героем выстраивать временные коридоры проще – сразу понятно, о каком жизненном этапе идет речь в конкретный момент).

В данном случае эта дорога усеяна многочисленными интрижками Фосса, так что биография дуэта обрастает драматическими деталями, столь любимыми женской аудиторией. А если вспомнить, что дочь героев, Николь Фосс, является одним из продюсеров сериала, многое становится понятным.

Интересны вставки: в кадре снимают мюзикл и мюзиклом же иллюстрируют повествование. Вообще «Фосс/Вердон» в первую очередь адресуется знатокам Бродвея и любителям танцев. Их наверняка порадуют милые внутряки (как, к примеру, отдыхать во время многочасовых съемок, чтобы режиссер не знал). Остальным может быть интересен путь Фосса к большому успеху, транзитом через разгромные рецензии и кассовые провалы, пусть и без понимания настоящих масштабов его личности.

По состоянию дел к четвертому эпизоду вырисовывается 7,5 из 10 с тегом #НЛ – На Любителя. Цифры средние  - полмиллиона зрителей, но мини-сериал хорош и тем, что закрыть его нельзя. FX – не сворачивайте направление, ждем продолжения. Ну, и о «Фарго» не забывайте, будь ласка. 

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