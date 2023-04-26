О чем говорит очередной слив телефонных разговоров в РФ
Оглашение тревожных ожиданий российских элит будет их только усиливать
В России появился новый медийный жанр — утечки телефонных разговоров известных людей. Пока речь идет о «простых» миллиардерах, а не о самых богатых людях России. Но кто знает, что будет дальше.
В ходе этих разговоров их участники жалуются друг другу на ситуацию, связанную с нынешней войной России против Украины, на «мудил», которые развязали эту войну, ее негативные последствия для их бизнеса и вообще для будущего России. Это отображение настроений в российских бизнес-элитах, особенно тех ее представителей, кто, к их счастью, оказался вне пределов России. Поэтому особо этим разговорам не удивляются. Скорее обсуждают, кто и для чего их сливает.
Две самые популярные версии таких объяснений:
1. Это делают конкуренты, чтобы подставить своих бизнес-противников.
Для нас не важно, кто и зачем сливает эти разговоры. Важно их содержание
2. Это делает ФСБ, чтобы «подвесить на крючок» и подоить отдельных представителей российского бизнес-сообщества, а параллельно напоминать всем российским элитам, что всех слушают и все под контролем.
Для нас не важно, кто и зачем сливает эти разговоры. Важно, как раз их содержание, фиксация настроений российских элит, их тревожные ожидания. «Разруха начинается в головах», как сказал известный литературный персонаж. Оглашение, опубличивание этих настроений будет их только усиливать. Это как цепная реакция. Будут, конечно, и противоположные реакции. Серьезные люди станут фильтровать свой телефонный «базар». Будут опровергать сам факт таких разговоров. Но сами настроения никуда не денутся, и они будут только расширяться. А если к этим «сливам» причастна ФСБ, то «контора» таким образом также посылает сигналы о неоднозначной ситуации в связи с нынешней войной. Там тоже недовольны. Вот такой парадоксальный этот медийный жанр.
Текст опубликован с разрешения автора
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV