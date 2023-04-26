«Россия оказалась в лапах мудил». СМИ опубликовали вероятный разговор российских миллиардеров, они критикуют Кремль и войну — аудио 26 апреля, 07:31 Роман Троценко (Фото:Скриншот/YouYube/Бизнес-клуб Атланты)

Разговор, предположительно, российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского опубликовал проект Настоящего Времени и Радио Свобода Система, в нем они обсуждают войну РФ против Украины и критикуют Кремль.

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. В первой части беседы двое мужчин — они называют друг друга Коля и Рома — обсуждают отдых на Бали. Коля рассказывает Роме, что на острове много инвесторов и возможностей.

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«Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нефиг там делать», — говорит Коля, а человек, голос которого авторы утечки приписывают Троценко, соглашается.

Затем Коля подробно рассказывает о своем новом проекте, который называет Airbnb для бизнеса.

«Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет», — одобряет идею Рома и замечает, что в Индонезии «за десять лет все вырастет в десять раз, а в России — упадет в два раза».

Затем приятели долго обсуждают переезд и детей, инфраструктуру на Бали и личные дела, однако в конце концов разговор переходит к обсуждению войны и ситуации в России.

«К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, [блин]. Которые исповедуют, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]», — сказал Рома.

По его словам, «люди будут убивать друг друга на улицах Москвы». Коля с ним соглашается и пытается перевести беседу на здоровое питание и вегетарианство.

Однако разговор возвращается к политике. Коля рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов РФ, «начиная с Ельцина […] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных».

«Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?» — спрашивает собеседника Роман.

Предположительно бизнесмен говорит, что у Кремля «никакой же концепции „дальше“ нет».

«Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня», — говорит мужчина с голосом, который приписывается Троценко.

Николай только вздыхает, а Рома и дальше сетует — не до всех россиян дошло, что происходит.

«Потом эта простая [фигня] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут выехать, их дети призваны на войну… [Ужас], короче», — заканчивает он мысль.

Потом связь ненадолго пропадает, а приятели начинают обсуждать президентские выборы в РФ, грядущие в 2024 году.

«2023 год — последний год. Кто собрался, деньги перевел, что-то организовал… Судьба, она в 2022 году все развернула и показала, как может быть, но она дала 2023 год, [блин], чтобы со всем разобраться», — предупреждает Роман Колю и советует сделать сразу гражданство.

По словам Ромы, это будет «лучшая инвестиция».

«Прям сейчас ищи юристов», — настаивает Рома.

Предположительно бизнесмен продолжил тему и заявил, что в России все рушится.

«Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай», — продолжает он наседать на Николая и рассказывает, что ему предлагали сделать гражданство Кипра, а он отказался, и сейчас это уже ни за какие деньги не сделать.

«Кто вы такие, сказал я им, я российский патриот, я родину люблю», — пересказывает свою реакцию на предложение кипрских властей Рома.

В ответ Коля говорит: «Родину-то мы любим, просто есть люди, которые ее не любят, а мы ничего с ними делать не можем».

Приятель пытается его успокоить тем, что через 10−15 лет они оба родине будут нужны. Но пока двое мужчин соглашаются, что Николаю нужно сделать новое гражданство, вывести деньги и родственников из страны.

Сами бизнесмены отрицают подлинность разговора.

Троценко подтвердил, что знает Матушевского, но не общался с ним «года полтора, наверное»

После того как журналист связался с Матушевским, тот сообщил, что не знает, о чем речь, и попросил ссылку на запись.

Через примерно 40 минут (столько же длится сама запись) Матушевский сказал, что «этого разговора не было». Он добавил, что в последний раз общался с Троценко в 2022 году и уж точно никогда не обсуждал политику.

«Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]», — добавил Матушевский.

В пользу того, что запись может быть подлинной, говорят сразу несколько фактов.

Во-первых, во время разговора Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фотографии из его инстаграма.

Во-вторых, номер телефона, с которого, предположительно, звонил Роман соответствует имеющемуся в распоряжении редакции номеру Троценко.

В-третьих, детали в разговоре сходятся с информацией о бизнесменах. Так, Роман называет себя «Романом Викторовичем» и говорит о том, что ему через десять лет будет 62 года. Помимо этого, Николай неоднократно говорит о проектах Флакона, которым владел до 2021 года.

В конце марта в Сети появилась запись разговора двух человек, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина.

В разговоре они беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть, начав войну против Украины «про***ла все, про***ла страну».

Под критику попала вся верхушка российских властей. В частности, Пригожин и Ахмедов говорят о том, что силовой блок Кремля пытается списать провалы российской армии на главу минобороны Сергея Шойгу.

Пригожин и Ахмедов в панике задают вопрос, что делать дальше. Крах путинского режима в разговоре они воспринимают как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в РФ. В частности, они прогнозируют «битвы опричников на кинжалах и кувалдах», подразумевая борьбу за власть боевиков Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Собеседники откровенно называют власть Кремля преступниками и обвиняют их в том, что они лишили страну будущего.

Иосиф Пригожин в комментарии пропагандистскому изданию МК заявил, что его голос «сфабрикован с помощью современных технологий».

«Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — заявил Пригожин.

Ахмедов появление записи пока не комментировал.