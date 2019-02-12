Европа, просыпайся, пожалуйста Вчера, 09:00 7188 Цей матеріал також доступний українською

Лидеры ЕС напоминают политбюро во времена краха СССР, где продолжали издавать указы, как будто они до сих пор имели значение

Полусонная Европа идет в небытие, и европейские народы должны проснуться, пока не стало слишком поздно. Если же они не проснутся, то ЕС пойдет по пути Советского Союза в 1991 году. Кажется, что ни лидеры, ни обычные граждане не осознают, что мы переживаем революционный момент и спектр возможностей очень широк, поэтому конечный результат крайне будет неопределенным.

Большинство из нас допускают, что будущее будет напоминать настоящее, но это не обязательно так. За свою долгую и насыщенную событиями жизнь я был свидетелем многих периодов того, что я называю радикальным нарушением равновесия. Мы переживаем такой период сегодня.

Следующим переломным моментом будут выборы в Европейский парламент в мае 2019 года. К сожалению, антиевропейские силы наслаждаться конкурентными преимуществами при голосовании. Этому есть несколько причин, включая устаревшую партийную систему, доминирующую в большинстве европейских стран, практическую невозможность изменения договоренностей, и недостаток законных инструментов, чтобы дисциплинировать страны-члены, которые нарушают принципы, на которых предстал ЕС. Союз может навязать свои законы странам-кандидатам, но у него недостаточно возможностей, чтобы заставить уже нынешних членов их соблюдать.

Устаревшая партийная система препятствует тем, кто хочет сохранить ценности ЕС, и помогает тем, кто хочет заменить эти ценности чем-то кардинально другим. Это правдиво для отдельных стран, и еще больше – для трансевропейских альянсов.

Мечта об объединенной Европе может превратиться в кошмар XXI века

Партийная система отдельных стран отражает те противоречия, которые были весомыми в XIX и ХХ веке – вроде конфликта между капиталом и трудом. Но раскол, который весом сегодня, проходит между про- и антиевропейскими силами.

Доминантная страна ЕС – Германия и доминантный политический альянс в Германии – между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и основанным в Баварии Христианско-социальным союзом (ХСС) – стал неустойчивым. Этот альянс работал до тех пор, пока в Баварии не было правой партии в противовес ХСС. Все изменилось с подъемом экстремистской Альтернативы для Германии (АдН). На выборах в сентябре прошлого года результат ХСС стал худшим за шесть десятилетий, а АдН впервые вошла в баварский парламент.

АдН отвергла смысл существования альянса ХДС-ХСС. Для создания нового альянса нужны новые выборы, которые ни Германия, ни Европа себе позволить не могут. В нынешнем состоянии нынешняя руководящая коалиция не может быть такой решительно проевропейской, какой бы она была без АдН, что представляет угрозу для ее правого фланга.

Ситуация далека от безнадежной. Немецкая партия зеленых сформировалась как единая постоянная проевропейская партия страны и продолжает подниматься в рейтингах, в то время как АдН, кажется, достигла своего пика (исключая бывшую Восточную Германию). Но сейчас избиратели ХДС/ХСС представлены партией, чей вклад в европейские ценности неоднозначен.

В Великобритании устаревшая партийная структура также препятствует надлежащим образом выражаться воле народа. И Лейбористская, и Консервативная партии внутренне разделены, а их лидеры – Джереми Корбин и Тереза Мэй соответственно – очень зациклены на том, чтобы реализовать Brexit, над достижением которого они договорились сотрудничать. Ситуация настолько сложная, что большинство британцев просто хотят покончить с этим всем, хотя это и будет событие, которое определит будущее страны на десятилетия.

Но сговор между Корбином и Мэй подняла оппозицию в обеих партиях, которая в случае лейбористов – на грани восстания. На следующий день после встречи Корбина и Мэй премьер-министр объявила программу помощи обедневшим пробрекзитским избирательным округам на севере Британии. Сейчас Корбина обвинили в том, что он предал обещание, данное на партийной конференции лейбористов в сентябре прошлого года – о проведении второго референдума по Brexit.

Общество также все больше начинает понимать тяжелые последствия выхода из ЕС. Шансы того, что соглашение Мэй 14 февраля отклонят, растут с каждым днем. Это могло бы послужить основой для проведения референдума, или даже лучше – отмены Британией статьи 50 о выходе из ЕС.

В похожей ситуации оказалась и Италия. ЕС допустил роковую ошибку в 2017-м, четко соблюдая Дублинские соглашения, несправедливо обременяющие страны вроде Италии, через которую мигранты первой проходят в ЕС. Это потянуло итальянский – преимущественно проевропейский и промигрантський – электорат в руки антиевропейской партии «Лига» и «Движение 5 звезд» в 2018-м. Демократическая партия, которая доминировала раньше, разбита. Как результат, существенная порция электората осталась проевропейской, не имеея партии, за которую голосовать. Но есть возможность сформировать единый проевропейский список. Подобные изменения порядков в партийных системах происходят во Франции, Польше, Швеции и, пожалуй, и в других местах.

Когда речь заходит о трансевропейских альянсах, то там ситуация даже хуже. Национальные партии хоть и имеют одинаковое корни в прошлом, а трансъевропейские альянсы полностью подконтрольны интересам партийных лидеров. Худший нарушитель – Европейская народная партия (ЕНП). Это наиболее лишенная принципов партия, о чем свидетельствует ее готовность продлить членство партии Фидес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чтобы сохранить свое большинство и контролировать распределение наиболее важных рабочих мест в ЕС. По сравнению с этим антиевропейские силы выглядят неплохо: по крайней мере у них есть какие-то принципы, хотя и одиозные.

Сложно представить, как проевропейские партии могут выйти победителями на майских выборах – разве что они поставят интересы Европы выше своих собственных. До сих пор возможно осуществить попытку сохранить ЕС, чтобы кардинально переосмыслить этот проект. Но для этого нужны изменения в ЕС. Нынешние лидеры напоминают политбюро во времен краха Советского Союза, где продолжали издавать указы, как будто они до сих пор имели значения.

Первый шаг к защите Европы от врагов – как внутренних, так внешних – это осознать размах угрозы, которую они собой представляют. Второй шаг – пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его ради защиты ценностей, на которых стоит ЕС. Иначе мечта об объединенной Европе может превратиться в кошмар ХХI века.

Перевод НВ

Copyright: Project Syndicate 201 9

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