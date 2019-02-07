Если Гнап оказался вдруг Сегодня, 18:37 515 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 7 февраля 2019 года

Если Гнап оказался вдруг. Дмитрий Гнап, экс-руководитель проекта Слідство.Інфо, деньги на регистрацию которого в качестве кандидата в президенты собирали всем прогрессивным Фейсбуком, «зажилил» более 9 тыс. евро.

Об этом заявила Анна Бабинец, расследователь Слідство.Інфо, некогда работавшая под руководством Гнапа.

По ее словам, нынешний кандидат в президенты почти четыре года прятал на своем банковском счете деньги, которые должны были пойти на нужды армии.

Бабинец рассказала, что в 2015 году команда Слідство.Інфо стала лауреатом премии Свободная пресса Восточной Европы и выиграла 15 тыс. евро. Тогда руководитель проекта Гнап от имени команды публично заявил, что премию потратят на помощь армии.

Сейчас же Бабинец выяснила, что почти 9,1 тыс. евро до сих пор находятся у Гнапа.

«По словам Димы, 2 тыс. евро действительно были переданы на помощь армии, 3,9 тыс. евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9,1 тыс. евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия», - рассказала Бабинец.

Сам Гнап не объяснил, почему большая часть премии осталась у него, пообещав, что «остаток в 9087 евро закину сегодня или завтра на счет Слідство и команда сама решит, как с ними распорядиться».

По этому поводу хочется сказать то, что сегодня произнесла (в порыве женской несобранности) с трибуны Верховной Рады Ирина Луценко, жена Генпрокурора и депутата БПП…

Но лучше я расскажу о том, что сегодня, под аккомпанемент нецензурных выражений «женщины третьего тысячелетия», приняли депутаты…

Неотвратимое НАТО. Верховная Рада утвердила инициированные президентом изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

Теперь цель «вступление в ЕС и НАТО» официально закреплена в Основном законе как стратегический курс страны.

За это решение проголосовали 334 народных депутата.

Принятие закона лично поприветствовал глава государства, которого сегодня ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидата в президенты…

Сегодня же парламент построил небольшую и невидимую стену с Россией…

Русских лишили выборов. Верховная Рада запретила представителям РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.

В законе сказано: на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Законопроект, как написано в пояснительной записке к нему, разработан «с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине».

А еще депутаты направили в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области. Если судьи прислушаются к мнению парламентариев, в Украине появится Сичеславская область…

Тем временем в украинской банковой системе появилось то, чего там давненько не видели…

Банки поставили финансовый рекорд. По итогам 2018 года платежеспособные банки в Украине получили 21,7 млрд грн чистой прибыли.

В последний раз отечественная банковская система была прибыльной в 2013 году, но тогда это было лишь «плюс» 1,4 млрд. грн.

Все эти радостные подсчеты обнародовали в Нацбанке.

В НБУ уверены, что существенный рост прибыльности стал возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте (в среднем на 38%) процентных и комиссионных доходов.

Основным источником процентных доходов продолжают быть доходы банков от кредитования юрлиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физлиц (26%).

Успешность банков, похоже, впечатлила руководство государственной Укрзализныци (УЗ)…

УЗ хочет в разы поднять цены. Чтобы сделать железнодорожные перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – почти в 3,5 раза.

Об этом заявили в пресс-службе Укрзализныци.

Там также сообщили, что в 2019 году УЗ планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

А журнал НВ (совместно с VoxCheck) обнародовал рейтинг лжецов, оценив, кто из ключевых кандидатов в президенты чаще других говорит неправду…

Леди Вру, Олег Лгушко и Юрий Обманомбойкий. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко оказалась тем политиком, который чаще других топовых кандидатов в президенты в своих публичных выступлениях говорит неправду.

Таков итог масштабного исследования высказываний самых популярных претендентов на пост главы государства, проведенного проектом VoxCheck для НВ.

Чуть более трети цитат Тимошенко – это обман слушателей, еще треть – манипуляция фактами, и лишь все остальное – правда. Иными словами, расхожий совет делить на три по отношению к Тимошенко подходит идеально.

Немного отстали от Леди Ю по доле неправды в публичных высказываниях лидер Радикальной партии Олег Ляшко и бывший оппоблоковец Юрий Бойко. Они и заняли второе и третье места в рейтинге лжецов: радикал обманывал слушателей в 30% случаев, а изгнанный из Оппоблока соратник скандального бизнесмена Дмитрия Фирташа – в 23%.

Президент Петр Порошенко в рейтинге четвертый, Анатолий Гриценко – пятый, Андрей Садовый – шестой.

Владимир Зеленский в общий список не попал, так как за время исследования произнес всего лишь пять (слишком мало) цитат, которые можно было проверить. Но из этих пяти правдивым оказалось лишь одно высказывание.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.