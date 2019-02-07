Рада запретила представителям РФ быть наблюдателями на выборах Сегодня, 14:17 304 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Украины Решение поддержали 232 депутата Пресс-служба президента Украины

В четверг, 7 февраля, Верховная Рада запретила представителям РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за соответствующее решение проголосовали 232 депутата.

4 февраля в Раде был зарегистрирован законопроект №9524 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине.

Согласно тексту документа, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

7 февраля спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей ради соблюдения демократических стандартов.

