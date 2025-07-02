Что происходит между Россией и Азербайджаном

Отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией продолжают ухудшаться. Азербайджанская Генпрокуратура завела уголовное дело по статьям «пытки» по факту смерти своих граждан в Екатеринбурге. В Баку прошли задержания граждан РФ, в том числе, журналистов местного отделения ИА SPUTNIK. Двоим выдвинуты обвинения в шпионаже. МИД РФ отреагировал «устной нотой» послу Азербайджана. И, судя по всему, это не финал. Ближайшие дни принесут много новых информационных поводов.

Есть смысл разобраться в происходящем и попытаться оценить последствия. Что и пытаюсь делать. Причем, расширяю поле анализа. С одной стороны, рассматриваю кейс Азербайджана, начиная с двух «карабахских войн» последней пятилетки, где Россия постепенно теряла свое влияние на регион. Рассматриваю отношения РФ с Арменией, государствами Центральной Азии, Молдовой, Грузией.

Фактически идет коренная трансформация системы отношений Москвы с бывшими «союзными республиками». Россия, как империя, привыкла проводить политику сильного и политику диктата своей воли. Очень долго это получалось. Сейчас имеем местами достаточно жесткую позицию президента Казахстана Токаева, отход лидеров других государств Центральной Азии от формата поиска рекомендаций Кремля. Имеем провал РФ на Южном Кавказе, где, кроме Азербайджана, Россия стремительно теряет Армению. Идет борьба за Молдову. В Грузии Кремль вроде стабилизировал ситуацию (для себя), но лишь временно.

Суть проблемы в том, что бывшие «союзные республики» решили, что диалог с Москвой может идти исключительно на равных. Для российских элит (да и российского общества) это не укладывается в голове. Но, пока РФ завязла в войне против Украины, механизмов воздействия не так много. И все бывшие сателлиты пытаются использовать момент для своего усиления.

