Дьявол и сеньорита Юля Вчера, 18:36 1538 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 24 января 2019 года

Дьявол и сеньорита Юля. В Батькивщине расхлебывают последствия скандала, связанного с бразильским писателем Пауло Коэльо и Юлией Тимошенко.

В команде Леди Ю заявили, что фильм об их лидере, продемонстрированный на съезде партии 22 января, в котором был показан Коэльо, является биографическим, а не агитационным.

На форуме, прошедшем в столичном Дворце спорта, Батькивщина официально отправила Тимошенко баллотироваться на выборы президента. В его вступительной части организаторы показали делегатам и гостям видео с Коэльо, который говорит о Тимошенко как о «харизматической и сильной личности», которая «способна преодолевать любые трудности и может управлять страной».

По мнению Марины Сороки, пресс-секретаря свежеиспеченной кандидатки, «демонстрация таких материалов [как видео с Коэльо] является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков в Европе, США».

Мол, интервью с писателем записал в 2010 году хорватский режиссер Яков Седлар. «У этого режиссера есть все права на показ, которые он нам и передал», - пояснила пресс-секретарь в комментарии для Украинской правды.

Сам писатель, узнав о своем «появлении» на съезде, заявил, что не делал публичных заявлений в поддержку кандидата Тимошенко.

А вот автор звукового мэма «Юля! Юля!» (который надо произносить взволнованным голосом в мобильный), похоже, сходит с дистанции досрочно…

Яценюка меняют на ходу. Лидер партии Народный фронт (НФ) Арсений Яценюк не намерен баллотироваться на пост президента в 2019 году.

Об этом рассказал редактор Радио НВ Валерий Калныш, ссылаясь на свой источник.

По его словам, на ближайшем партийном съезде НФ будет предложено поддержать другую кандидатуру официального претендента. И это, мол, будет Андрей Тетерук, первый замглавы фракции НФ в Раде.

Пока сеньорита пытается без сучка и задоринки попасть в кресло главы государства (а ее экс-партнер пасет задних), один человек, некогда уже посидевший в этом кресле, пересаживается в иное место. Пока – виртуально…

Януковича отправили на виртуальные нары. Оболонский райсуд Киева приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

«Батю» признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении РФ агрессивной войны против Украины.

Однако суд решил, что Янукович не может быть обвинен в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшему к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Защита экс-президента заявила, что подаст апелляцию.

Уголовное производство в отношении Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре, так как обвиняемый находится на территории России.

В то самое время, когда Федорович получал свой непрезидентский срок, приютившие его российские спецслужбы начали охоту на шоколадных ведьм…

ФСБ задержала особо опасные рошеновские шоколадки. ФСБ РФ заявила о пресечении ввоза на территорию России продукции украинской кондитерской фабрики Roshen.

«Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen», - сказано в сообщении пресс-службы ФСБ, которое процитировало ТАСС.

В Roshen по этому поводу сообщили, что не имеют никакого отношения к задержанной партии, отметив, что не контролируют перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) советует россиянам заняться иными делами – серьезными…

ПАСЕ приняла сторону Украины. ПАСЕ поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил в ФБ глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

«Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший», - написал он.

ПАСЕ осудила применение Россией военной силы против украинских военных кораблей и их экипажей 25 ноября прошлого года, а также призвала немедленно освободить захваченных в тот момент 24 украинских военнослужащих. И обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Еще Ассамблея потребовала обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной, а также воздерживаться от насилия.

Кроме того, ПАСЕ выразила обеспокоенность политикой Москвы по выборочным осмотрам украинских и международных судов в Азовском море.

Парламентарии поддержали и предложение Германии-Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов в Керченском проливе. И призвали Красный крест и Комитет Совета Европы по предупреждению пыток посетить украинских военнослужащих, которые находятся в российских СИЗО.

Европейские парламентарии призывают Россию к ответу, а их украинские коллеги из ВР считают госденьги…

Ребятам «под куполом» дали полмиллиарда госгривен. Нацагентство по предупреждению коррупции распределило бюджетные средства на финансирование уставной деятельности шести парламентских партий в 2019 году.

Блоку Петра Порошенко перепало 143,4 млн. грн, Народному фронту (Арсения Яценюка) – 145,5 млн, Объединению Самопоміч (Андрея Садового) – 72 млн, Оппоблоку – почти 62 млн, Радикальной партии Олега Ляшко – почти 49 млн, ВО Батьківщина (Юлии Тимошенко) – 37,3 млн грн.

Для сохранения гендерного баланса Самопоміч дополнительно получит 56,6 млн грн.

Всего на финансирование партий в 2019 году в госбюджете выделено 565,7 млн грн.

Средства попадут на счета партий поквартально (равными частями).

В 2018-м по этой статье прошли 513,6 млн грн.

С 1 июля 2016 года в стране ввели госфинансирование партий, пропорциональное уровню их поддержки на выборах. Право на эти деньги имеют политсилы, преодолевшие 5% барьер на парламентских выборах-2014.

С женщины непростой судьбы я начал свой обзор – женщиной непростой судьбы его и завершу…

Гонтарева может отдыхать. НАБУ закрыло уголовное производство о возможных недостоверных сведениях в декларации экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом написало агентство Українські новини, сославшись на свои источники в правоохранительных органах.

В июле 2017 года суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой, в частности, касающееся ее трат во время отдыха на Мальдивах в 2016-м.

В марте прошлого года дело закрыли, однако Апелляционный суд Киева отменил это решение.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.