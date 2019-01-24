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ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства

Вчера, 13:44
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За эту резолюцию проголосовали 103 парламентария

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы", - написал он.

В резолюции Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Ассамблея обратилась с требованием обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива, а также воздерживаться от насилия.

ПАСЕ выразила обеспокоенность политикой Москвы относительно выборочного осмотра украинских и международных судов, что может препятствовать судоходству в Азовском море.

Парламентарии поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.

ПАСЕ призвала Международный Комитет Красного Креста и Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП), посетить украинских военнослужащих, которые находятся в тюрьме.

В ноябре 2018 вблизи Керченского пролива Россия атаковала и захватила украинские военные суда вместе с экипажами. Украинских моряков арестовали.

Теги:   Агрессия РФ Керченский пролив ПАСЕ

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