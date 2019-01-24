ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства Вчера, 13:44 299 Цей матеріал також доступний українською EРА За эту резолюцию проголосовали 103 парламентария EРА

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы", - написал он.



В резолюции Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.



Ассамблея обратилась с требованием обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива, а также воздерживаться от насилия.



ПАСЕ выразила обеспокоенность политикой Москвы относительно выборочного осмотра украинских и международных судов, что может препятствовать судоходству в Азовском море.



Парламентарии поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.



ПАСЕ призвала Международный Комитет Красного Креста и Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП), посетить украинских военнослужащих, которые находятся в тюрьме.



В ноябре 2018 вблизи Керченского пролива Россия атаковала и захватила украинские военные суда вместе с экипажами. Украинских моряков арестовали.

