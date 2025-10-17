Как разбогатеть, когда тебя послали на две буквы

Чтобы разбогатеть, не надо нефти или газа

Когда тебя когда-то давно послали на две буквы — списали, забыли, и жизнь пошла дальше, а потом оказалось, что именно эти две буквы вдруг стали самыми популярными в мире, и теперь все хотят с тобой сотрудничать. Ты покупаешь бамбуковый диван, наливаешь себе коктейль под пальмой и время от времени проверяешь счет — как туда тихонько капают доллары. Пять коктейлей за вечер и никакой работы.

Хотите так же? Тогда у вас просто не те буквы.

Сижу я на своем диване — не из бамбука, но тоже стратегическом и аналитическом — листаю графики и ловлю себя на мысли: самый большой выгодоприобретатель от искусственного интеллекта в мире даже не знает, что такое Python. Потому что у него не ноутбук, а кокос, не KPI, а пальмы, и главное достояние — домен ai.

Да, это Ангилья — крошечный остров на 15 тысяч человек, который умудрился стать Кремниевой долиной без кремния. А точнее — долиной доменов.

В 2018 году они имели всего 48 тысяч регистраций ai. Теперь — 870 тысяч. И эта капля в океане приносит островному государству половину всего бюджета. То есть OpenAI теперь оплачивает местные школы, а Anthropic — свет на улицах.

Парадокс в том, что когда-то Ангилья уже заработала на глупостях мира. В 1967 году ее заставили войти в федерацию с соседями — Сент-Киттсом и Невисом и стать более независимой. Ангильцы сказали «спасибо, но нет» и подняли восстание… за возвращение британского колониального статуса.

Идея сработала: они напечатали марки с надписью Free Anguilla, коллекционеры из Лондона начали их скупать, и на этом остров, фактически, оплатил свою контрреволюцию филателией.

Прошло полвека, и теперь они проделали тот же трюк, только в цифровом формате.

Кстати, там даже есть аэропорт Clayton J. Lloyd, который сейчас расширяют, чтобы принимать более крупные самолеты, и туризм — главный источник дохода после домена .ai.

Да, иногда между пальмами можно увидеть не только туристов, но и брошенные авто и собак, которые выглядят более мудрыми, чем местные чиновники, но, в общем, остров живет неплохо.

Немного IT, немного мусора, немного коктейлей — такой себе тропический бета-релиз рая.

Тогда продавали Free Anguilla, теперь — домен .ai, и снова — в долларах.

Сегодня остров живет с того, что каждый раз, когда очередной стартапер в Сан-Франциско решает, что он гений, и регистрирует «something.ai», Ангилья потирает руки.

Они не ищут независимости — они просто монетизировали аббревиатуру.

Мораль проста: чтобы разбогатеть, не надо нефти или газа. Иногда хватает двух букв и хорошего вайфая

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора