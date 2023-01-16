Проснитесь! Что должен сделать Запад для Украины прямо сейчас 16 января, 20:01 Эксклюзив NV

В свете ракетного обстрела Россией многоквартирного дома в Днепре я снова задаюсь вопросом — почему ни один из $400 млрд замороженных на Западе российских активов не был переведен в Украину?

Почему казначейства Великобритании и США не стараются больше для того, чтобы это произошло? Неужели они сейчас фактически тормозят этот процесс?

Эти деньги должны быть выплачены Украине.

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Во-первых, если бы Россия осознавала, что она будет платить за разрушения и военные преступления, которые совершает, возможно, меньше стремилась бы к таким действиям.

Во-вторых, западным налогоплательщикам не придётся платить сотни миллиардов расходов на восстановление Украины — зачем им это делать, если есть $400 млрд российских активов.

В-третьих, Украине нужны деньги сейчас, чтобы финансировать эту войну и победить в ней.

И не надо мне рассказывать о том, какими могут быть последствия передачи этих денег для защиты частной собственности или суверенного иммунитета на Западе.

Поскольку:

a) деньги уже заморожены, так что послание, отправленное таким государствам, как Китай или Иран, уже очевидно. Если у вас есть активы на Западе и вы планируете быть плохим глобальным актором, ваши активы находятся под угрозой — как и должно быть.

б) Россия настолько очевидно является причиной разрушений в Украине — и этот ущерб уже нанесен. Так ли трудно это доказать? Распределите активы сейчас — и займитесь бумажной работой позже.

Только подумайте, как бы мы сейчас отреагировали на действия нацистской Германии?

в) Я не думаю, что защита суверенного иммунитета должна использоваться, когда речь идет о таком государстве, как Россия, совершающем военные преступления и геноцид против другого государства, — такого как Украина.

Передача активов из России в Украину фактически послужит четким сигналом для других государств, обдумывающих подобные действия, чтобы они задумались и остановились.

г) это вовсе не атака на права частной собственности — Россия является государством, уничтожающим собственность, крадущим землю и имущество и буквально проезжающим танками по правам частной собственности.

Проснитесь! Я разговаривал со многими участниками рынка, и никто из моих знакомых не против передачи этих активов Украине — все, с кем я говорил, за исключением тех, кто работает в наших казначействах, говорят, что активы должны быть отобраны у России и переданы Украине.

Только подумайте, как бы мы сейчас отреагировали на действия нацистской Германии? Россия поступает точно так же, как Германия. Неужели мы ничему не научились во время Второй мировой войны? Если мы не будем распределять эти активы, то ответ на этот вопрос будет отрицательным.

Казначейства Великобритании и США должны проснуться. Ведь Украина может проиграть к тому времени, когда они наконец-то начнут действовать.

Перевод NV

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