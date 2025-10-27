Защитникам Волчанска помогают бобры

В течение двух недель враги продвигались в Волчанске по южному берегу реки Волчья. Это оказалось настолько же неприятным моментом, насколько настораживающим

В конце позапрошлой недели несколько ДРГ врага смогли выйти за пределы Волчанского маслоэкстракционного завода и Хлебзавода, продвинувшись южнее по улицам Игнатьева, Кисляковского и Евгении Мирошниченко. Целью прорыва ДРГ было закрепление в районе Школы № 7, которая рассматривается как поселяющий объект концентрации и накопления людского ресурса для продолжения городских боев в Волчанске.

Закрепится в Школе № 7 враг не смог, большая часть личного состава была ликвидирована, но по улицам Игнатьева и Евгении Мирошниченко им удалось обустроиться в нескольких подвалах/руинах частных домов.

Параллельно российские оккупационные войска имели продвижение по улицам Харьковская, Слобожанская и, особенно, Ивана Поддубного. Именно по этой улице у них было наибольшее закрепление в разрушенной частной застройке, особенно на севере, по границе с Привокзальной улицей.

Нейтрализовать эту зону накопления так и не смогли

Все это указывает на то, что со второй половины июля, когда у россиян было зафиксировано первое закрепление на южном берегу Волчьей, в районе стадиона, противник смог накопить в границах контролируемой зоны Волчанского маслоэкстракционного завода и Хлебзавода достаточный ресурс для проведения более интенсивных штурмовых действий в городских условиях. В свою очередь, нейтрализовать эту зону накопления, о которой было известно несколько месяцев к ряду и было очевидно, что там россияне точно не планируют заниматься до зимы разучиванием традиций чаепития, так и не смогли.

Думаю, в ближайшее время для россиян будет приоритетным занятие здания Школы № 7 и продолжение движения южнее по улице Игнатьева к Рубижанскому шоссе — оно же Т-21−04. Это значительно осложнит логистику в вопросах обеспечения всего южно-волчанского гарнизона Сил обороны Украины и поставит под вопрос сохранение зон контроля на северном берегу Волчьей, особенно в районе Агрегатного завода и севернее Центрального парка.

Это усугубляется тем, что на северном берегу был потерян контроль над Волчанским медицинским колледжем и Волчанским лицеем № 2, что так же упрощает для российских оккупационных войск процесс последующей концентрации и накопления ресурса для последующего удара по Агрегатному заводу.

Напомню, что накануне в Силах обороны Украины была создана новая Группировка — Объединенных сил, которую возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, помимо всего прочего известный и тем, что под его командованием проводились наиболее успешные стабилизационные действия, на самых критических направлениях, где нужно было экстренно и эффективно «тушить пожар». Соответственно новой ГОС будут подчинены корпуса и подразделения ВСУ, НГУ и Госпогранслужбы в Харьковской области и прилегающих территорий.

Удивительным образом, назначение генерал-майора Михаила Драпатого было проведено под аккомпанемент ухудшающейся ситуации, как в Купянске, так и в Волчанске.

Совпадение или классика жанра?

И вот сейчас бобры помогают защитникам Волчанска. Кое-что начинает меняться уже не на пользу российских оккупантов. И причиной тому стало то, что бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилища, в районе Масловой Пристани Шебекинского района, створ которой размещен в районе села Безлюдовка.

Таким образом, в зоне риска подтопления оказываются села Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино. Но это не самое увлекательное.

Вода также стала прибывать и в Сиверский Донец, в результате чего уже происходит подтопление временно оккупированных Огурцово и Гатища в Харьковской области, используемых 82-м МСП и 138-й ОМСБр в качестве сосредоточения и накопления сил и средств.

К слову сказать, именно в этом направлении россияне накануне предприняли попытку расширения зоны контроля южнее Гатища, по левому берегу Сиверского Донца. Теперь это расширение зоны контроля больше начинает напоминать ловушку для российских подразделений, оказавшихся южнее Сиверского Донца.

Аналогичный эффект следует ожидать и в Волчьей, разлив которой может значительно осложнить обеспечение подразделений российских оккупационных войск на южном берегу в Волчанске, засевших на Хлебкомбинате и Масловом заводе.

Собственно, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем.

6 июня 2023 года помнят все.

