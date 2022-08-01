Россия серьезно готовится к обороне Крыма 1 августа, 16:49

В самом Крыму уже полтора месяца продолжается накопление войск, как это происходило накануне 24 февраля

Вперше з післявоєнних часів (Другої світової війни) на території Севастополю не відбувся парад кораблів з нагоди дня ВМФ РФ. Його скасували, і всі розуміють причини. Бо потоплений найбільший флагманський військовий корабель українськими ракетами — Москва. І проведення цього параду замість святкових почуттів у прихильників Росії, і, в першу чергу, військових окупантів, викликало б сумнів. Тому не дивно, що біля штабу ЧФ РФ в окупованому Севастополі відбувся вибух.

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Вони говорять, що це — безпілотник. Але всі оцінки зводяться до того, що там шукали лише якийсь привід, щоб пояснити севастопольцям і своїм військовим, чому параду не буде. Але я тут вбачаю й інше пояснення. Це — фактор мобілізації російського суспільства, аби воно було готовим до подальшої ескалації військових дій проти України.

Тож росіянам треба бути готовими до серії вибухів у житлових масивах російських міст, як це відбувалося у 1999 році у Буйнакську, Москві та Волгодонську. До речі, вже за часів прем'єрства Путіна. Це є норма для каральних структур, що формувалися десятиліттями існування СРСР — ВЧК-ОГПУ — НКВС — МДБ — КДБ — ФСБ. Аби мобілізувати своє суспільство і взяти його під тотальний контроль — вони вдаються до масових репресій або до таких жахливих провокацій. Нам треба також бути уважними.

Ми маємо готуватися до того, що треба подавити найміцніші військові точки чи об'єкти окупантів, зокрема вибудувані на Кримському півострові. В першу чергу, йдеться про місця, облаштовані під їхні сучасні РЗК Калібр та інші, особливо, у степових районах поблизу узбережжя моря, звідки обстрілюється материкова частина України. По-друге, це Севастополь, де базуються кораблі ЧФ. І третє — міст через Керченську протоку.

Питання ППО — болюче для Росії

Питання ППО — болюче для Росії. Бачите, коли стався вибух біля штабу ЧФ РФ одразу по всіх російських телеграм-каналах здійнявся галас: а де ж російська ПВО. Так званий сенатор від Криму, колаборантка, Ольга Ковітіді відразу ж почала стверджувати, що тут ПВО ні до чого, бо треба шукати диверсантів в межах Севастополя. Але за годину-півтори офіційні військові органи окупаційної сторони почали говорити про приліт безпілотника з боку материкової України. І Ковітіді публічно вибачилася за дезінформування.

У самому Криму вже півтора місяця триває накопичення військ, як це відбувалося напередодні 24 лютого. І тепер потягами постачається військова техніка через міст. Частина її доходить до Джанкою, потім розміщується по територіях, що прилягають до Херсонської області. Частина одразу туди перекидається. В населених пунктах Арабатської стрілки посилилася присутність російської військової техніки. Буквально днями наші люди відмітили проведення поглиблених робіт щодо укріплення пунктів для військових на адмінмежі з окупованим Кримом. Тобто противник серйозно готується до оборони Криму. Провали їхніх планів у Херсонській, Запорізькій областях, а також успіхи ЗСУ, ефективні точкові удари по базах боєкомплектів, нарощування міжнародної солідарності, особливо, у військовій сфері, викликають якщо ще не паніку, то дуже велику тривогу у російських окупантів Криму.

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