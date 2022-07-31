В оккупированном Севастополе заявили об атаке по штабу флота РФ, пятеро сотрудников ранены 31 июля, 09:26 Двор штаба черноморского флота РФ в Севастополе (Фото:Михаил Развожаев/Telegram)

В оккупированном Севастополе заявили об атаке по штабу черноморского флота РФ. Пять человек получили ранения. Оккупанты обвинили в атаке украинскую сторону.

Об этом сообщил ставленник Кремля, так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.



«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал он.

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Также Развожаев добавил, что 31 июля все праздничные мероприятия в городе ко дню военно-морского флота отменены из соображений безопасности. Он призвал местных жителей оставаться дома.

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал сообщение об атаке.

«Сообщение о якобы украинской атаке штаба черноморского флота в Севастополе — откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества! Победы и мира!» — написал он.

Также Братчук добавил, что вероятность ракетных ударов по Одессе на данный момент высокая.

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