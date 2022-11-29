Не дай Бог повторить это. Что я думаю о тяжелом освобождении Крыма 29 ноября, 22:45 Эксклюзив НВ

Чтобы ни у кого не было желания, когда поражение для России неизбежно, пойти с ней на переговоры

Началась активизация нарратива, что освобождать Крым будет очень тяжело. В частности, об этом написал британский журнал The Economist. Приводили исторические примеры крымских войн в 19 веке, Второй мировой. Так вот, Крымская война 1853−56 годов (ее называют Восточной, это в русской историографии она — Крымская) закончилась поражением России, и Россия готовилась к примирению с мыслью о том, что она теряет Крым, который завоевала и аннексировала в 1783 году. Но тогда коалицианты — Великобритания, Османская Империя, Франция — договорились. Россия пошла на уступки на других территориях, в частности, на Кавказе, и Крым остался в проигравшей в той войне России.

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Было бы большой нелепостью, не дай Бог, повторить это.

Я это вспомнил для того, чтобы ни у кого не было желания, когда поражение для России неизбежно, пойти с ней на переговоры и уступить те территории, которые она вновь захватила, Крым, в частности.

Именно эта украинская территория для Путина имеет исключительное значение.

У меня нет большого опасения, что повторится то, что было в конце Крымской войны. Потому что очень четкая позиция как высшего военного руководства Украины, так и Владимир Зеленский очень четко выступил в одном из своих интервью и сказал: если будут звучать предложения, которые не приведут к деоккупации Крыма, то это напрасная трата времени. Заявление было и от генерала Валерия Залужного. Понятно, что Россия на этапе неизбежного поражения будет стимулировать всех своих агентов и мощности, чтобы сохранить за собой Крым. Поскольку именно эта украинская территория для Путина имеет исключительное значение. Это вопрос его жизни, и не только политической.

Если нам удастся очень сильно ударить по российским войскам в Крыму, в частности, по Черноморскому флоту России, а также взорвать мост через Керченский пролив, то понятно, что российское руководство будет вынуждено задействовать срочные меры по эвакуации своих военных. Но вообще любое приближение ВСУ к Крыму (еще до вступления в Крым), пребывание уже на админгранице, когда начнется заметное присутствие ВСУ на Черном море, повлечет за собой процессы, связанные с внутренними разборками среди политико-военного руководства. Последует такая дезинтеграция среди российских политиков. Ибо реальная угроза потери Крыма с их точки зрения станет для них окончательным осознанием того, что война завершается абсолютным поражением России.

Не устану говорить еще об одном: Севастополь, причалы, корабли ЧФ РФ — вот это должно быть объектом постоянного внимания ВСУ. Как только будут технические возможности (или целесообразность военная) — эти причалы должны быть разбиты.

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