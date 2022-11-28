«Запад опасается». Попытка Украины вернуть Крым может стать кровавой и трудной, но у Киева есть план, как этого избежать — The Economist 28 ноября, 16:55 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинское военное командование не исключает возможности наступления на территории, захваченные Россией до 24 февраля, в числе которых и Крым, пишет The Economist со ссылкой на источники в ВСУ.

Бывшие украинские военнослужащие рассказали изданию, что «битва за полуостров может стать тяжелой и кровавой».

Также они считают, что основные удары будут прежде всего наноситься по российской логистике в Крыму, чтобы перерезать «сухопутный мост Путина».

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The Economist также поговорил с Михаилом Забродским, бывшим командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины, остающимся, по данным издания, близким к военному руководству страны. Забродский утверждает, что операция по возвращению Крыма планировалась на 2023 год. Однако, чтобы пойти на Крым, украинская армия должна выиграть еще «много сражений», отметил он.

Забродский также заявил, что военное руководство Украины разработало план, который может позволить освободить Крым без больших жертв. Он отмечает, что ВСУ не планируют идти в лобовую атаку, и говорит о возможности одновременной атаки на земле, в море и воздухе.

В материале также говорится, что исторически битвы за Крым сопровождались сотнями тысяч жертв, приводя в пример битвы во время Второй Мировой в прошлом веке, а также Крымской в 1850-х годах. Захват полуострова Россией в 2014 году, прошедший почти без жертв, журнал называет исключением из общего правила. Большие жертвы журналисты связывают с необходимостью пересекать узкие, открытые пространства или болота.

В интервью за 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою цель «вернуть все земли». Однако The Economist пишет, что западные партнеры опасаются операции по возвращению Крыма или Донбасса, так как это «может подтолкнуть Россию к эскалации, возможно, даже выше ядерного порога».

1 октября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

