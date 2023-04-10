Что нужно понимать об освобождении Крыма 10 апреля, 16:35 NV Премиум

Относительно Крыма нужно быть очень четкими в высказываниях

Что касается заявления Сибиги — Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к админгранице полуострова — ничего катастрофического не произошло. Просто есть определенная интерпретация вслух высказанного мнения, которое, возможно, не до конца было завершено. И когда говорится о том, что мы готовы открыть дипломатическую страницу, там не было сказано о статусе Крыма. Но журналисты именно так поняли этот ответ. Это свидетельствует о том, что когда мы говорим, особенно на международных информационных площадках о Крыме или завершении российско-украинской войны, надо быть очень четкими в оформлении этих мнений. И потому, мне кажется, эти дополнительные объяснения со стороны Офиса президента были не лишними — и Михаила Подоляка, и пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

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Это еще раз свидетельствует о том, что у Украины есть системный подход относительно освобождения Крыма, как и вообще к восстановлению территориальной целостности нашего государства. И этот подход многократно утверждался и на разных форумах, в частности, Крымской платформе. Два саммита состоялись за два года — 2021 и 2022 годов. И также одобрена стратегия деоккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский (последнее, что я помню) очень четко позицию Украины высказал в его речи на Мюнхенской конференции безопасности.

Думаю, что не произошло сенсации, нет каких-либо изменений позиций Украины. Но еще раз хочу сказать: нужно быть очень тщательными в высказываниях.

Я помню, как в 2021 году некоторые страны, участники Крымской платформы, настаивали почти ультимативно, чтобы в той декларации была формула, что вопрос Крыма будет решаться мирным диалогом.

Это абсолютное непонимание истории Крыма

Но потом прошел год. Но какой год. После сентября 2022, уже как происходила эта кровавая война на материковой части территории Украины, те же участники первыми согласились, что освобождение Крыма может происходить с помощью Вооруженных сил Украины.

В мире политики, опасающиеся дальнейшей эскалации вплоть до перехода на ядерную войну. И эти политики во избежание такой эскалации думают, что этого можно достичь умиротворением диктатора.