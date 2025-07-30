Меня часто спрашивают, какие книги я читаю. Я обычно даю разные ответы, потому что в разные моменты времени могу читать несколько книг, и они могут быть на разные темы. Но все же для того, чтобы ответить на этот вопрос более основательно, наверное, стоит сказать, на какие типы я разделяю книги. Есть много разных принципов классификации и категоризации, но для меня важно, насколько та или иная книга является практичной именно для меня. С этого угла практичности я разделяю книги на 5 типов:

Реклама

Учебники (textbooks) — это книги, которые дают широкий обзор определенной темы или отрасли, но не углубляются в детали. Для меня сильная сторона учебников — это способность быстро понять основы новой сферы. И погрузить в новую тему без чрезмерных деталей. Они дают базовую логику отрасли и понимание ключевых концепций. После прочтения такой книги вы не станете экспертом, но сможете поддержать разговор и понять, что именно вас интересует для дальнейшего изучения.

Принципы корпоративных финансов Брейли и Майерса, Transcect Urbanism Андреса Дуани, Экономика государственного сектора Джозефа Стиглица, Действенная экономика для трудных времен Эстер Дюфло относятся к этой группе книг. Лучше всего читать такие книги, когда у вас есть конкретная цель — разобраться в новой сфере для работы, подготовиться к проекту или к важному разговору. Полезны также для того, чтобы сделать заметки ключевых терминов и концепций. Я почти не читаю такие книги сейчас — просто не хватает времени, но для тех, кто на старте изучения новой сферы, это отличная точка входа. Например, когда я начал интересоваться темой урбанизма 3 года назад, я прочитал более 10 различных «учебников».

Лучшие инсайты часто возникают на пересечении знаний из разных категорий

Книги знаний (knowledge books) — исторические исследования, мемуары выдающихся личностей, геополитические анализы, истории компаний — все то, что дает понимание того, как функционирует мир, бизнес, как он формировался и почему он такой, какой есть. Эти книги объясняют контекст, и хотя могут не давать мне мгновенного практического результата, важны в долгосрочной перспективе, как часть моего более широкого интеллектуального фундамента. Мне эти знания со временем помогают глубже понимать мир и принимать лучшие решения. Такие книги — это больше необходимая база (core curriculum), без которой другие знания будут труднее восприниматься. Где-то каждая пятая книга, которую я читаю, находятся в этой группе.

Узкий коридор Аджемоглу и Робинсона, Врата Европы Сергея Плохия Losing Iraq, Сапиенс Харари, После Войны Тони Джадт, План Маршала и The Battle of Bretton Woods Бенна Стайла, The Back Channel Бернса Дизайн привычных вещей Нормана, Выживают только параноики Эндрю Гроува, Варвары у ворот Брайана Буроха, Кто сказал, что слоны не могут танцевать Луи Герстнера, Влейте в нее свое сердце Говарда Шульца, Основатели Джими Сони, почти все книги Айзексона, например, Инноваторы, Илон Маск, Genius makers Кейда Метца, Empire of AI Карена Хао относятся к этой группе.

Книги-фреймворки (framework books) — это книги о ментальных моделях и принципах организации мыслей. Они мне дают не столько факты или истории, сколько инструменты для структурирования знаний и подходы к решению проблем. Здесь могут быть книги о системном мышлении, теории игр, принципах принятия решений или модели анализа бизнеса. Главная ценность этих книг — они дают каркас, на который можно «навешивать» мои более практические знания.

Наверное, такие книги, как От хорошего к великому Джима Колинза, Стратегия голубого океана Кима, Метод МкКинзи Итана Расиэла, От нуля до единицы Питера Тиля, Дилемма Иноватора Клейтон Кристенсен, Стартап без ошибок Эрика Райза, How propaganda workds Джейсона Стэнли, How to raise successful people Эстер Войджицки, Научиться учиться Барбары Оакли, Мышление быстрое и медленное Даниэля Канемана, Collaborating with the enemy Адама Кана, Быть лидером Дэвида Рубинштейна, Как делать большие дела Бена Фливбьорга, Города для людей и Soft City Яна Геля, 15-минутный город Карлоса Морено, Restorative cities Джени Рой дают максимальную практическую отдачу мне. Где-то треть книг, которые я читаю, относятся к этой группе.

Книги, которые провоцируют мысли (thought-provoking books) — это книги об этических дилеммах, например, культурологические эссе о природе человека, искусства или общества. Такие книги не часто дают готовые ответы, а заставляют задавать новые вопросы. Главная ценность этих книг не в информации, а в процессе — они развивают критическое мышление, учат сомневаться в очевидном, смотреть на проблемы с разных сторон, дают толчок для новых идей. 40 процентов книг, которые я читаю, провоцируют такие мысли у меня. Очень часто я к ним возвращаюсь в дискуссиях с другими людьми. Они часто являются темой для обсуждения в неком «интеллектуальном салоне», который мы построили у себя дома для друзей и знакомых.

Часто именно такие книги как Суперинтеллект Ника Бострома, Все врут Стивенса-Давидовиц, Культурная карта Эрин Мейр, Delivering aid differently Вольфганга Фенглера, Anthrovision Джилиан Тетт, Смерть экспертизы Тома Николса, ИИ 2041 Кай-Фу Ли, побуждают меня на написание каких-то колонок (как я говорил в нескольких интервью: таким образом я лично обрабатываю информацию — мне легче свои мысли излагать на бумагу).

Книги — пошаговые инструкции (manuals) — чеклисты, сборники кейсов, гайды. Такие книги предоставляют мне информацию о проверенных алгоритмах действий, которые надо повторять. Здесь много анализов конкретных ситуаций, детальных примеров использования идей и готовых шаблонов решений. В таких книгах для меня наиболее полезным является мгновенная практичность и возможность быстро получить результат, просто следуя инструкциям.

Хотя, на самом деле такие книги, как серия о бизнес-моделях от Александра Остервальдера, Атомные привычки Джеймса Клира, На крючке Нира Эяля, OSINT technologies Майкла Базела, Writing with the style от The Economist могут быть чрезвычайно практичными, я очень часто просто просматриваю такие книги, иногда ища конкретные решения для каких-то задач, но редко читаю их полностью — беру то, что нужно в какой-то конкретный момент.

Если взять одну тему, например, Искусственный интеллект, то книгами, которые я читал в последнее время в каждом разделе, будут: Artificial Intelligence Стюарта Расела, Supremacy Пармы Олсон, Co-intelligence Итана Молика, How to think about AI Ричарда Саскинда, AI for good Хуана Фереса.

Если же брать украинских авторов, то книги Преодолеть прошлое Ярослава Грицака; Украинский язык. Путешествие из Бад-Эмса в Страсбург Орыси Демской или Последняя империя Сергея Плохия; Как понять украинцев Марины Стародубской или Дикий запад Восточной Европы Павла Казарина; и Как не профакапить проект Алексея Просницкого представят все эти пять групп из моей типологии.

На самом деле важно читать разные книги и не зацикливаться на одном типе. Для меня книги лучше работают в сочетании: очень часто я читаю несколько книг о смежных темах, и лучшие инсайты часто возникают на пересечении знаний из разных категорий, когда фреймворк из одной книги накладывается на исторический контекст из другой и поэтому провоцируют мысли, ответы на которые находишь в других.

Вообще, читайте то, что вам нравится или то, что вам нужно сейчас, и не забывайте иногда читать и то, что формирует ваше «завтра». Но в любом случае — читайте! Нация, которая читает книги, всегда победит нацию, которая смотрит телевизор.