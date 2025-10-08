Пять книг о современной истории ИИ

Рекомендую книги об историях компаний и людей, которые формируют этот перспективный и трансформационный для всех нас рынок

Четыре дисклеймера:

1. Я люблю читать и советую другим читать;

2. Уже рассказывал, что разделяю все книги на пять групп по принципу, насколько та или иная книга является практичной именно для меня;

3. Среди групп книг особенно люблю читать об историях компаний — они помогают понять, как функционирует мир, бизнес, как он формировался и почему он такой, какой есть;

4. Сейчас много читаю на тему искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому вполне очевидно, что моим советом будут пять книг именно об историях компаний и людей, которые формируют этот перспективный и трансформационный для всех нас рынок.

Гениальные творцы

Наверное стоит начать этот список с книги «Genius Makers» Када Метца. Книга рассказывает о современной истории развития искусственного интеллекта (ИИ) через личность одного из главных его создателей, «дедушки ИИ», профессора Торонтского университета Джефри Гинтона.