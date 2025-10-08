Пять книг о современной истории ИИ
Рекомендую книги об историях компаний и людей, которые формируют этот перспективный и трансформационный для всех нас рынок
Четыре дисклеймера:
1. Я люблю читать и советую другим читать;
2. Уже рассказывал, что разделяю все книги на пять групп по принципу, насколько та или иная книга является практичной именно для меня;
3. Среди групп книг особенно люблю читать об историях компаний — они помогают понять, как функционирует мир, бизнес, как он формировался и почему он такой, какой есть;
4. Сейчас много читаю на тему искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому вполне очевидно, что моим советом будут пять книг именно об историях компаний и людей, которые формируют этот перспективный и трансформационный для всех нас рынок.
Гениальные творцы
Наверное стоит начать этот список с книги «Genius Makers» Када Метца. Книга рассказывает о современной истории развития искусственного интеллекта (ИИ) через личность одного из главных его создателей, «дедушки ИИ», профессора Торонтского университета Джефри Гинтона.