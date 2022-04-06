Вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России — Совфед РФ 6 апреля, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Возможное вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает российского пропагандистское агенство РИА-Новости.

«Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер», — прокомментировал он новости о том, что Североатлантический альянс был бы готов принять Финляндию по ускоренной процедуре.

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3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины.

В Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.

В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.

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