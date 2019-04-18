Что будет с ПриватБанком Сегодня, 19:35 1165 Цей матеріал також доступний українською

Крупнейший украинский банк оказался в центре судебного скандала, что само по себе неприятно, но паниковать – рано

Плохие новости всегда не вовремя. Особенно, если касаются банка, в котором обслуживаются 53,4% украинцев старше 16 лет.



Сегодня Киевский окружной админсуд признал незаконной национализацию ПриватБанка, проведенную в декабре 2016 года, на основании иска Игоря Коломойского, бывшего акционера финансового учреждения. Якобы при проведении национализации не была выдержана буква закона. НБУ планирует оспорить это решение в Апелляционном суде.

Если проводить политические параллели, то одни лишь клиенты ПриватБанка могли бы своими голосами обеспечить победу на президентских выборах тому кандидату, который им выгоден. Поэтому судьба вкладчиков крупнейшего украинского банка относится к категории вопросов, которые при негативном сценарии решаются при помощи выхода многих тысяч людей на Майдан.

Нужно быть очень наивным, чтобы этого не понимать. Даже вкладчики довольно мелкого банка Михайловский наделали в свое время много шума уличными протестами.

Мне не раз приходилось прогнозировать будущее ПриватБанка – по долгу службы. Так, в начале 2015-го ко мне обратился управляющий активами крупного европейского банка с просьбой составить прогноз по Привату. Управляющий активами хотел вложиться в евробонды Привата. Я уже тогда предупредил его, что в случае ухудшения финансовой ситуации банк может быть национализирован.

Очевидно, что Коломойскому нужно усилить свои позиции в Украине

В ноябре 2016-го я писал о грядущей национализации Привата в статье для НВ. Что вскоре и произошло.



Давайте смотреть на факты. При национализации аудиторы обнаружили в ПриватБанке дыру примерно в 155 млрд грн, которую Министерство финансов зашило государственными облигациями. Другими словами, деньгами налогоплательщиков. При этом средства вкладчиков, по данным американской рас следовательской компании Kroll, вывели из банка предыдущие собственники – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Поэтому и образовалась дыра.

Как решение Киевского админсуда влияет на судьбу этих 155 млрд грн, которые Минфин внес в капитал ПриватБанка и которые обеспечивают его нормальную работу? По процедуре, адвокаты Нацбанка должны обратиться в суд за отдельным разъяснением – мол, если национализация прошла неправильно, то как быть со 155 млрд грн.

Я не переоценивал бы финансовую грамотность судей админсуда. Это – не сертифицированные финансовые аналитики, понимающие тонкости методов отображения выручки в отчетности или риски при использовании внебалансовых инструментов. Это – обычные украинские судьи, получающие телефонные звонки свыше и мечтающие о доме в Конче-Заспе, отдыхе на Бали и припаркованной под домом Tesla X. Экономику и финансы они учили, готовясь к экзамену по Хозяйственному кодексу, а не слушая лекции Пола Кругмана или Джона Кокрейна.

Поэтому у меня есть большие сомнения в том, что админсуд сможет разъяснить, что делать со 155 млрд грн. Если их вернуть Минфину – капитал банка уходит в минус, он не может выполнять свои обязательства и становится банкротом. Попросить Коломойского вложить в банк 155 мдрд грн? У него их нет. По подсчетам НВ и Dragon Capital, состояние Коломойского – $1,6 млрд. Столько же у Боголюбова. Чтобы закрыть дыру в банке, этих денег не хватит.

И потому 155 млрд грн останутся на балансе ПриватБанка. А дальше – дело за апелляционной инстанцией.

Я неоднократно писал в своих материалах о продажности украинских судей. Но при всем этом негативе, должен сказать, что судья Апелляционного суда в среднем квалифицированнее и честнее, чем судья первой инстанции. Да, в апелляции тоже бывают одиозные личности, но в первой инстанции дела обстоят куда хуже. Может, потому что у апелляционных судей зарплата выше. Может, груз ответственности больше. Так что есть неплохие шансы того, что апелляция отменит решение Киевского админсуда.

Но это все юридическая плоскость, а весть ведь еще политическая. Очевидно, что Коломойскому нужно усилить свои позиции в Украине. Не менее очевидно, что судьба ПриватБанка будет решаться в высоких кабинетах власти.

Коломойский не может вернуться в Украину, а здесь находится львиная часть его бизнеса, разбросанного по всему миру. Если, скажем, при самом негативном сценарии Апелляционный суд узаконит решение админсуда, то Коломойский вряд ли обрадуется. Без 155 млрд грн Минфина ПриватБанк никому не интересен, поскольку попросту не сможет работать.

Живущий в израильском городе Герцлии олигарх, мне кажется, склонен повернуть вопрос с ПриватБанком в плоскость политических торгов. А дальше начинается пространство конспирологии.

Да, я тоже могу нарисовать картину маслом о том, как, скажем, после решения админсуда Коломойский заключает договор о широкой коалиции с Петром Порошенко, как это хотели в свое время сделать Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Переговоры между Банковой и Герцлией в режиме видеозвонка в WhatsApp идут до трех часов ночи и заканчиваются, допустим, отзывом иска Коломойским в обмен на поддержку Блоком Петра Порошенко законодательных инициатив новоизбранного президента Зеленского.

Или еще похлеще: окажется, что Порошенко дал команду Киевскому админсуду вернуть банк Коломойскому, чтобы показать избирателям, что их ждет в случае победы во втором туре Владимира Зеленского. Но это – лишь смахивающие на правду выдумки, конспирология и циничные политические размышления.

А есть финансовые показатели ПриватБанка. Есть Международный валютный фонд с принципиальной позицией сохранить ПриватБанк в государственной собственности на данном этапе. Есть экономические реалии, в которых Коломойский, повторюсь, финансово несостоятелен владеть крупнейшим украинским банком. Причем он сам это понимает. Поэтому я не паниковал бы. Украина, конечно, непредсказуемая страна, но 2+2 у нас пока еще 4, а не 5 и не 8.

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