Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
Аркадий Бабченко
Какой будет Украина через 300 лет?
Ваче Давтян
Четыре парадоксальных исследования счастья
Наталья Кадя
В гневе и в радости. Зачем нам нужны плохие эмоции
Ваче Давтян - фото

Ваче Давтян

Предприниматель и бизнес-тренер

Четыре парадоксальных исследования счастья

Сегодня, 15:11
887
Цей матеріал також доступний українською

Слишком большое желание счастья и стремление к нему могут усилить ощущение одиночества и изоляции 

1. В одном эксперименте ученые выяснили, что слишком большое желание счастья и стремление к нему могут усилить ощущение одиночества и изоляции. Возможно потому, что оно заставляет обратить внимание на себя и свои чувства вместо того, чтобы ценить окружающих людей.

2. В другом эксперименте участникам нужно было перечислить 10 вещей, которые сделали бы их жизнь счастливой. Например, несколько часов в неделю проводить время с семьёй. Однако вместо того, чтобы вызвать у них оптимизм по отношению к будущему, это привело к стрессу.

При сознательном стремлении к счастью кажется, будто времени ни на что не хватает. Такого бы не происходило, если бы люди просто перечисляли то, что делает их счастливыми в настоящий момент.

3. Стремясь быть счастливым, можно стать нетерпимым по отношению ко всему неприятному в жизни. И ругать себя за чувства, несовместимые со счастьем. Большую же удовлетворённость жизнью испытывают те, кто принимает негативные эмоции, а не видит в них врагов своего благополучия.

4. Клинический психолог Мариана Плата уверена: привычка обобщать свои негативные ощущения ухудшает наше состояние. Столкнувшись с «плохими» эмоциями, куда важнее дать им конкретные названия.

Злость, грусть, фрустрация, разочарование, тревога, стресс, страх, стыд, ревность — лишь неполный список слов, которыми можно заменить «мне плохо».

Развитие эмоционального словаря поможет в развитии эмпатии и улучшит отношения в семье, с друзьями и коллегами.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени 

Теги:   Исследования Счастье

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
13350
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Полная деградация вертикали Путина
7620
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
6543
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
32626
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15945
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
15025
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32782
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
32626
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
32082

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Страны

Вчера, 20:13

article_img
Под угрозой тюрьмы и плетей. Почему в Иране появилась мода на татуировки
Научпоп

Вчера, 20:00

article_img
Коктейль жизни. Израильские ученые определили, какое вещество убивает рак
События

Сегодня, 13:48

article_img
Без платков и сидя. Возможно ли реформировать устоявшиеся каноны православной церкви в Украине