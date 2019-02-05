Четыре парадоксальных исследования счастья Сегодня, 15:11 887 Цей матеріал також доступний українською

Слишком большое желание счастья и стремление к нему могут усилить ощущение одиночества и изоляции

1. В одном эксперименте ученые выяснили, что слишком большое желание счастья и стремление к нему могут усилить ощущение одиночества и изоляции. Возможно потому, что оно заставляет обратить внимание на себя и свои чувства вместо того, чтобы ценить окружающих людей.

2. В другом эксперименте участникам нужно было перечислить 10 вещей, которые сделали бы их жизнь счастливой. Например, несколько часов в неделю проводить время с семьёй. Однако вместо того, чтобы вызвать у них оптимизм по отношению к будущему, это привело к стрессу.

При сознательном стремлении к счастью кажется, будто времени ни на что не хватает. Такого бы не происходило, если бы люди просто перечисляли то, что делает их счастливыми в настоящий момент.

3. Стремясь быть счастливым, можно стать нетерпимым по отношению ко всему неприятному в жизни. И ругать себя за чувства, несовместимые со счастьем. Большую же удовлетворённость жизнью испытывают те, кто принимает негативные эмоции, а не видит в них врагов своего благополучия.

4. Клинический психолог Мариана Плата уверена: привычка обобщать свои негативные ощущения ухудшает наше состояние. Столкнувшись с «плохими» эмоциями, куда важнее дать им конкретные названия.

Злость, грусть, фрустрация, разочарование, тревога, стресс, страх, стыд, ревность — лишь неполный список слов, которыми можно заменить «мне плохо».

Развитие эмоционального словаря поможет в развитии эмпатии и улучшит отношения в семье, с друзьями и коллегами.

Текст опубликован с разрешения автора

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