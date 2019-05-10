Цена победы
Фундамент современной России – это 9 мая. День победы превратили в универсальный ответ на вопрос: «кто мы и зачем»
Великая Отечественная стала
самостоятельной ценностью – ею оправдывают все, что было до и после. Четыре
года войны сделали гирькой, которая на морально-этических весах должна перевешивать
миллионы искалеченных Советским Союзом биографий.
И эту гирьку российское
государство не могло не приватизировать.
Любой общенациональный праздник –
это праздник субъектности народа. Что-то, что позволяет сказать – «мы
добились». День взятия Бастилии – это история про то, как французы прогнали
короля. День независимости в США – о том, как американцы получили независимость
от англичан. И 9 мая в России точно так же претендует на статус национального
праздника – но есть одно «но», – пишет Павел Казарин для Крым.реалии.
Современная Россия – это страна
победившего государства. Которое не признает никаких носителей субъектности,
кроме самого себя. Вертикаль пытается предъявить права на все хорошее,
самостоятельное или прорывное, что происходило в истории страны. И ты либо
соглашаешься с государственным правообладанием на историю, либо тебя
выбраковывают.
День победы исключением не стал.
К его празднованию есть два противоположных подхода. Один – это державный. С парадами, знаменами, Сталиным и большими звездами на погонах. В рамках этого подхода в войне победили государство и система, вертикаль и военачальники. Пафос больших цифр и величественных масштабов. Это чрезвычайно удобный подход – потому что позволяет провести преемственность от «старого» Кремля к «новому». И объявить нынешних руководителей – наследниками прежних. А значит, позволяет обитателям кремлевских кабинетов говорить от имени победителей.
А есть другой подход к 9 мая.
Индивидуально-личностный. В его рамках победа стала возможной благодаря обычным
людям. Тем самым, которые вынесли на себе все «тяготы и лишения». Тем самым, у
которых затем государство победу украло и присвоило – чтобы не делиться
субъектностью. На флагах этой концепции нет ни Сталина, ни Жукова. Зато есть
чьи-то бабушки и дедушки.
Этот второй подход все время
искал свой собственный интимно-личный язык. В литературе – при помощи
«лейтенантской прозы». В кино – при помощи «Белорусского вокзала». И даже
«Бессмертный полк» поначалу рождался как оппозиционная альтернатива официозу.
Вместо транспарантов и лозунгов люди несли портреты людей. Акция появилась в
2012 году в Томске – силами местной телекомпании «ТВ-2». Три года спустя
телекомпанию лишат лицензии, а государство заберет «Бессмертный полк» под свое
крыло.
Впрочем, все остальные попытки
говорить о Дне победы без упоминания вертикали российское государство тоже пресекало.
Юрий Бондарев смягчал финал повести «Батальоны просят огня» и становился
литературным генералом. На каждый интимно-личный фильм о войне снимали десяток
пафосных агиток. А «Бессмертный полк» из пространства семейного стал
территорией официального.
Современная Россия отрицает
индивидуальное. Частное может быть лишь частью государственного. Хочешь
почувствовать силу? Облокотись о вертикаль. Присягни ей на верность. И тогда,
возможно, она позволит тебе постоять под зонтиком государственного величия.
Проблема лишь в том, что девятому
мая уготована судьба КВН. В девяностые эта игра была международной – на сцену в
Москве выходили команды из всех бывших республик СССР. А сегодня эта игра
превратилась во внутрироссийское состязание. Место украинских, армянских,
азербайджанских команд заняли команды из российских регионов.
Такое же будущее ждет и
российский День победы. Москва сделала его тестом на лояльность системе. А
потому соседние страны обречены искать свой собственный язык для описания
главной войны ХХ века.
И дело не только в том, что на
смену «георгиевской ленте» приходит красный мак. И не в том, что девятое мая
постепенно уступает место восьмому. Куда важнее, что на свет выходит дискуссия
о цене победы. О том, что было до войны, и том, что началось после нее.
А к старым спорам о том, кто
наследует у победившего Советского Союза, добавляется новый. О том, кто
наследует у проигравшей Германии.
Печатается
с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню,
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