Три мифа, которые убивают трансформацию и перемены 11 мая, 19:13 NV Премиум

Пришло время оставить мифы позади и начать применять более трезвый подход к важным изменениям

В 1975 году более 80% корпоративных активов США составляли материальные активы, такие как фабрики, оборудование и недвижимость. Когда руководители компании принимали решения об изменениях, они, как правило, касались материальных стратегических активов, таких как строительство нового завода, выход на новый рынок или запуск новой линейки продуктов.

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Поэтому, когда в 1980-х возникла современная практика управления изменениями, она предназначалась именно для этого. Менеджеры начали осознавать необходимость сообщать об изменениях рядовым сотрудникам, чтобы они могли лучше понять их и способствовать их успеху. Чтобы удовлетворить эту потребность, возникла целая кустарная индустрия консультантов.

Но теперь ситуация изменилась, и более 80% корпоративных активов являются нематериальными. Когда мы сегодня говорим об изменениях, то обычно имеем в виду изменения в самих людях, в том, как они думают и как действуют. Очевидно, что это совсем другая вещь, и нам нужно подходить к изменениям иначе. К сожалению, слишком многие люди застряли в прошлом. Итак.