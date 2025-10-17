Это сценарий поражения России

Первым загорится Северный Кавказ. И запылает так, что процессы дезинтеграции будет уже не остановить

Настоящая победа — это развал России на кучу независимых национальных государств. Это и должна быть программа-максимум украинского сопротивления. Они готовят нам сценарии нашего поражения. Поэтому мы должны готовить сценарии их поражения.

В ближайшее время Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект № 11402 о государственной политике Украины в отношении коренных народов России. По этому закону, Украина рассматривает коренные колонизированные народы как своих потенциальных союзников в деле развала российской империи и будет оказывать помощь национально-освободительным движениям. Ведь только прекращение существования российской империи является гарантией устойчивого мира для Украины, иначе россияне будут снова и снова приносить войну на нашу землю.

Многие считают, что коренные народы России уже давно исчезли, что они малочисленны и русифицированы, что они забыли стремление к свободе и ни на что не способны. Это все тезисы имперской пропаганды, напоминающие ее тезисы об украинцах 1980-х. На самом деле численность и сплоченность коренных народов растет, почти везде действуют активные национально-освободительные движения, но Москва это все отрицает.

Российская империя распадалась дважды в ХХ веке: в 1917 свободными стали поляки и финны, в 1991 — украинцы и еще 13 народов, а сейчас настало время окончательного распада и свободы для всех. Победоносное сопротивление Сил обороны Украины разрушает захватнические планы оккупантов, разрушает российскую экономику, а также миф о непобедимости, миф о российском оружии и армии.

Порабощенные народы теряют страх перед Москвой, ведь видят, что штыки уже не решают поставленные имперские задачи. Империя медленно приближается к своему концу, потому что все империи не вечны, и этот процесс надо максимально ускорить ради нашей победы и устойчивого мира.

