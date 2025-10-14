На пороге Кремля новый российско-чеченский конфликт

В частности, станицу Шелковскую предлагается назвать Терек, а Наурскую — Невре. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении, но на саму инициативу резко отреагировал депутат Владимир Шаманов, заявивший, что с территории Чечни пытаются стереть «историческую память» о русских.

Интересная и очень важная в данном контексте биографическая подробность: этот самый Владимир Шаманов в апреле-июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны России во время первой российско-чеченской войны. По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, Шаманов причастен к убийству мирных жителей в селах Алхан-Юрт в 1999 году и Катыр-Юрт в 2000 году, а также к незаконным задержаниям и пыткам в 2000 году.

Но это еще не весь компромат. В свое время российская журналистка Анна Политковская припоминала генерал-полковнику Шаманову массовые внесудебные расправы в населенном пункте Новые Алды пятого февраля 2000 года. С тех пор много воды утекло: Политковскую застрелили в 2006 году в день рождения Путина, а Шаманов стал уважаемым депутатом Госдумы. Много лет Шаманову никто не припоминал его грехи.

И вот, на фоне скандала вокруг переименования небольших населенных пунктов, о прошлом генерал-полковника напомнил другой генерал-полковник — глава так называемой «Чеченской республики» Рамзан Кадыров. Чеченец назвал Шаманова «мерзким негодяем», «гиеной» и призвал отправить его под трибунал за совершенные преступления и массовые убийства. Или, как вариант, — на фронт в Украину (здесь можно сделать вывод, что украинский фронт для российских генералов является худшим наказанием). В ответ российская «турбопатриотическая» стая начала припоминать самому Кадырову давние грехи (которых также очень много).

По состоянию на сегодня скандал набирает обороты. Мы не знаем, когда и как он завершится (вполне возможно, что никогда), но точно знаем, что подобных конфликтов, которые потенциально способны привести к вспышке национально-освободительной борьбы порабощенных народов, будет еще много. Чем дольше продолжается война России против Украины, тем быстрее «расползется» империя. Этот момент приближается. Точнее, его приближаем мы. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Слава Украине!

Текст публикуется с разрешения автора