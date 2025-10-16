Базовые ошибки украинцев при лечении сезонных заболеваний

С приходом холодов подавляющее большинство населения Украины подхватывает простудные заболевания, присущие холодно-влажному сезону. К привычным гриппу и острым респираторным инфекциям добавился вирус нового тысячелетия COVID-19.

Реклама

Высокая температура не враг, а союзник организма

Большинство украинцев склонны сбивать температуру при сезонных заболеваниях, что негативно влияет на ход лечения.

Это ситуативно облегчает состояние, но ухудшает выздоровление. Ведь организм повышает температуру в ответ на атаку вирусов. При температуре выше 38 градусов вирусы перестают размножаться, и организм побеждает их. Поэтому сбивать температуру стоит только если она слишком высокая и в случае заболеваний сердца. При нормальном здоровье стоит потерпеть несколько суток: обычно организм сам начнет бороться с вирусом, и температура снизится.

Все недешевые «противопростудные» препараты могут лишь временно облегчить симптоматику, при этом увеличивая нагрузку на печень. Поэтому, употреблять их стоит в исключительных случаях, когда нет возможности несколько дней провести в щадящем режиме в домашних условиях. Например, наши защитники вынужденно применяют симптоматическое лечение. Но это не должно быть общепринятой практикой реагирования на простудные заболевания.

Наша задача — помочь организму справиться с вирусом

Наша задача — помочь организму справиться с вирусом. Человеческая иммунная система имеет адекватные механизмы для преодоления сезонных заболеваний. Рекомендуется теплое питье, в частности, бульоны, и отдых в комфортном температурном режиме.

Когда целесообразно употреблять антибиотики?

К сожалению, у украинцев сложилась практика безосновательного употребления антибиотиков. Соответственно в Украине худший в Европе уровень антибиотикорезистентности.

До 2022 года антибиотики в аптеках отпускались без рецептов. Да и на данном этапе украинцы умудряются получать рецепты без надлежащей проверки симптомов.

Есть пагубная практика применения антибиотиков при сезонных заболеваниях. Тогда как грипп, ОРВИ и COVID-19 вызываются вирусами (influenza viruses, SARS-CoV-2, риновирусы и т. д. ). Против них антибиотики бессильны. При этом сами антибиотики наносят двойной вред, убивая полезную микрофлору человеческого организма и вызывая антибиотикорезистентность.

Каждый человек ради собственной безопасности должен понимать: антибиотики эффективны только против бактериальных заражений.

Бытует аргумент: «Но ведь при COVID-19 антибиотики назначали».

Такая практика действительно существовала и доказала свою пагубность. Назначения происходили в силу недостаточных знаний о заболеваниях и попыток действовать в критических ситуациях. Также, учитывался тот факт, что на фоне ковидного вируса нередко развивались именно бактериологические заражения. На данном этапе, COVID-19 хорошо изучен. Никакие международные или украинские протоколы лечения COVID-19 не рекомендуют назначать антибиотики для профилактики или лечения неосложненного заболевания. В случае осложнений они назначаются только по результатам лабораторных анализов.

Один из признаков вероятного бактериологического заражения — высокая температура, которая держится более 5−7 дней. Но это лишь одна из вероятностей. Если температура продолжает подниматься более 5 дней стоит, чтобы врач направил на бактериологическое исследование: анализ крови и бакпосев. Без подтвержденного таким способом заражения ни один врач не имеет права назначить антибиотики.

К сожалению, в условиях войны в прифронтовых районах не всегда есть возможность провести соответствующее исследование, поэтому возможны ситуации назначения «наугад», опираясь на симптоматику.

К бактериальным инфекциям и осложнениям, при которых назначаются антибиотики, относятся:

Воспаление легких (только если это именно бактериальная пневмония, а не вирусная или другие).

Бактериальный синусит (например, гайморит).

Острый средний отит (воспаление среднего уха),

Бактериальная ангина (тонзиллит). Не все ангины являются бактериальными. Большинство случаев ангины, особенно у взрослых, имеет вирусную природу.

Затяжной бактериальный бронхит (Большинство бронхитов 80% и более имеют вирусную природу).

Определить природу этих заболеваний по симптоматике невозможно, необходимо проводить бактериологические исследования, только по результатам которого можно назначать антибиотики.

Побочные эффекты необоснованного приема антибиотиков включают проблемы с пищеварением, диарею, грибковые инфекции и аллергические реакции и тому подобное.

Какие ошибки делают с антибиотиками украинцы?

Итак, применение антибиотиков целесообразно и безопасно только по назначению врача. Врачи должны предоставлять такие назначения только по результатам бактериологических посевов.

Но даже при правильном назначении, наши граждане умудряются вредить собственному здоровью, нарушая правила их приема. Наиболее распространенные нарушения:

Преждевременное прекращение курса лечения. Пациенты перестают принимать лекарства, как только чувствуют облегчение (даже на 3−4 день), что приводит к тому, что не все бактерии уничтожены, а те, что выжили, становятся устойчивыми (развивается антибиотикорезистентность).

Несоблюдение режима и дозировки. Нерегулярный прием (не каждые 8 или 12 часов, как указано в рецепте) или самостоятельное изменение дозы препарата.

Запивание неправильными напитками. Вместо чистой воды используют кофе, чай, молоко, молочные продукты или соки (например, грейпфрутовый), которые могут препятствовать усвоению препарата.

Все эти ошибки ухудшают состояние здоровья отдельного пациента и создают условия для развития устойчивых к антибиотикам бактерий.

На мировом уровне, и особенно на нашей территории, массовое необоснованное использование антибиотиков ускоряет развитие устойчивости бактерий к антимикробным препаратам. Это означает, что когда пациенту действительно понадобится антибиотик для лечения настоящей бактериальной инфекции, он может оказаться неэффективным.

По данным ВОЗ, в 2019 году почти 5 миллионов смертей в мире были связаны с антибиотикорезистентностью, а 1,27 миллиона из них были непосредственно вызваны ею.

Ситуация с антибиотикорезистентностью в Украине благодаря безрецептурности была угрожающей и самой тяжелой в Европе и до начала активной фазы войны. Война стала инкубатором резистентных инфекций из-за увеличения травматических ран; перегруженности системы здравоохранения; недостаточного инфекционного контроля в зонах боевых действий.

В таких условиях важно максимально широко проводить просветительскую работу среди населения, для того чтобы уменьшить риски непрофильного применения антибиотиков.