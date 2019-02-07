Алита: Матрица для средних классов Сегодня, 22:05 0 Цей матеріал також доступний українською

Сегодняшний пациент стартует в нашем прокате ровно через неделю, в первый "букетный" день года

Но залы Аймакс получили недельный эксклюзив и открыли двери сегодня, так что и впечатлениями следует делиться сейчас же, по горячим следам.

Итак, речь пойдет о фильме «Алита. Боевой ангел», весьма дорогостоящей экранизации популярной одноименной манги. Если по-простому, то мы имеем дело с очередным кинокомиксом, только не американским, а японским, со своей внушительной фанбазой, преисполненной радостных ожиданий.

В первую очередь на клев работают фамилии ответственных товарищей – проект долгое время вынашивал Джеймс Кэмерон, но он так глубоко погряз в «Аватарах», что сторонние проекты делегирует проверенным людям. В нашем случае таким человеком стал сам Роберт Родригес. Кэмерон же ограничился патронажем: сценарием и продюсированием. И, так как живые актеры мэтру с некоторых пор малоинтересны, Джеймс решил рисовать главную героиню по методу Голлума.

То есть так, как это делается в современных видеоиграх – человека обвешивают датчиками, а потом прорисовывают персонажа поверх живого сцендвижения. Алита (читавшим в детстве Алексея Толстого захочется назвать ее Аэлитой) – киборг, останки которого обнаружил некий доктор, ковыряясь в ржавом мусоре, выпадающем из небесного града на грешную постапокалиптическую Землю.

Пара вводных: нам показывают Землю 26 века (хороший гэг со стартовой заставкой «26 Век Фокс»), которая ранее проиграла битву Марсианским колониям. Через три столетия после этого остатки населения нашей планеты живут в одном городе (по легенде, остальная территория непригодна для жизни), а в небесах над ними сияет некий высший населенный пункт.

Но действие проходит на Земле, запущенной до состояния нынешней Гаваны. Только в этой КиберГаване на каждом шагу встречаются киборги – люди с искусственными конечностями/телами, цель проста – выжить, а мечта одна на всех – попасть на небо, где все, якобы, по-другому.

Как и следует ожидать от постапокалипсиса, главным увлечением человечества является жестокий спорт. Мы это недавно видели, в фильме «Первому игроку приготовиться», только у Спилберга был гоночный квест, а у Кэмерона смертельная помесь баскетбола с паркуром на реактивных коньках. И только чемпиона берут в град небесный.

Добрый доктор пришивает Алите новое тело, девочка ничегошеньки не помнит, зато физически готова уложить любого. А врагов кругом – как кандидатов в президенты. На этом вводные сворачиваем, сюжет содержит множество твистов, как ожидаемых, так и нет, хватит о нем.

Лучше поговорим о воплощении. Начнем с каста: Алиту рисовали поверх Розы Салазар. Девушка она и так глазастая, но законы жанра (особенно после Элизабет из игры «BioShock Infinite») требуют просто огромных глаз, каковые здесь и изобразили. Думается, японцы будут в полном восторге.

Доктора играет Кристоф Вальц, которому давно пора сделать тату в виде знака качества – крепок мужик. Отдельно отмечу – угадали со вторым героем, Киан Джонсон вызвал учащенное дыхание у женской части зала. Также стоит отметить наличие в кадре Дженнифер Коннелли (та самая юная балерина из «Однажды в Америке») и Махершалы Али. Правда, последнему в основном приходилось ходить на зелёном фоне и произносить односложные пафосные глупости. Особо не развернешься, зато так принято в комикс-кино.

По визуальной составляющей вопросов нет – экшн нарисован бодрый. Самое же повествование к последним актам несколько глупеет, но большой вопрос: а был ли выбор? Конкуренция поджимает: города летают, супергероини со свистом машут ногами, а студии постпродакшена работают по выходным; все пытаются создать новые долгоиграющие подростковые франшизы, но мало у кого получается. И не будем забывать, что «Призрак в доспехах» так и не вышел «в ноль», так что вся надежда на большие глаза и азиатский прокат.

Итого: 6,5 из 10 (включая балл, добавленный за сценарную смелость и отнятый тут же за явные сюжетные огрехи) с тегом #СП – Свежо Предание. Похоже, Кэмерон своих целей добился, но попал ли он в подростковую аудиторию? Еще один большой вопрос.

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