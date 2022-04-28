Силы ПВО сбили российский беспилотник над Одесской областью 28 апреля, 00:34 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командування морської піхоти / Facebook)

Украинская ПВО сбила над морем в Одессе российский беспилотник-разведчик, сообщает горсовет со ссылкой на оперативное командование Південь.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Спикер Одесской ВА Сергей Братчук в эфире всеукраинского марафона сказал, что взрывы, которые были слышны в Одессе, — это работа ПВО.

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«Буквально в эти минуты наши силы ПВО в небе над Одессой сбили вражеский беспилотник… Еще одна маленькая, на первый взгляд, победа, в нашу большую украинскую победу», — прокомментировал он сбитие беспилотника.

Братчук также рассказал, что после ударов российских оккупантов по мосту через Днестровский лиман невозможно передвигаться. Он был важен для доставки гуманитарных грузов в Одессу и другие регионы. Спикер сообщил, что в ОВА сейчас работают над решением проблемы. Когда можно будет восстановить движение, пока не известно.

По данным Командования Воздушных Сил, за сутки 27 апреля украинские защитники уничтожили восемь воздушных целей россиян: один самолет (предположительно, Су-34), одну крылатую ракету и шесть беспилотников.