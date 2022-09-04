Европа готова к полному прекращению поставок российского газа — еврокомиссар 4 сентября, 07:10 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В ЕС готовы к полному прекращению поставок российского газа. Там активно работают над заполнением топливных хранилищ к началу предстоящего отопительного сезона.

Об этом заявил комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, пишет NDTV.



«Мы хорошо подготовлены противостоять экстремальному использованию Россией газового шантажа. Мы не боимся решений Путина. Конечно, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», — сказал чиновник.

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По словам Джентилони, в Европейском Союзе запасы газа в настоящее время составляют примерно 80 процентов благодаря диверсификации поставок, хотя ситуация в разных странах неодинакова.

Как писал Bloomberg, цены на природный газ в Европе могут возрасти до максимума на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода Северный поток. Ситуация может усугубиться, когда запасы газа в ЕС истощатся.

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Как сообщалось, Газпром полностью останавливает газопровод Северный поток по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний по работе оборудования. Компания заявила об утечке масла.

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