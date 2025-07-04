Крокодил Генри, который считается самым старым крокодилом в мире, живет в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке, Несмотря на свои 124 года он продолжает процветать и создавать своих потомков.

Об этом 30 июня сообщило медиа Daily Galaxy. Генри родился примерно в 1900-м году в дельте Окаванго в Ботсване. В 1903 году его поймал охотник на слонов, которого звали Генри, из-за чего рептилия и получила свое имя.

Несколько десятилетий крокодил провел в дикой природе, а в 1985 году его забрали в заповедник Crocworld. С тех пор Генри спаривался как минимум с шестью самками, и стал отцом более 10 000 малышей.

Размеры хищника впечатляют: его длина достигает более 5 метров, а весит он около 700 килограммов. В заповеднике Генри не единственный «старожил» — с ним живет 90-летний крокодил Колгейт.

Несмотря на то, что точная дата рождения Генри неизвестна, его день рождения ежегодно отмечается 16 декабря. Зимой ему исполнится 125 лет.