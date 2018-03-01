Молятся на снегоуборочные машины и катаются на лыжах. В соцсетях встречают первый весенний снегопад

Украинцы по-разному реагируют на снегопад, кто-то ворчит, кто-то кутается в шарфы, кто-то радуется продолжению зимы, а кто-то поступает как эти люди.
Утром 1 марта сильный снегопад обрушился на Киев. Комунальные службы работают в усиленном режиме.
Снегоуборочная техника сейчас в почете.
Если вы не едете на горнолыжный курорт, то горнолыжный курорт приедет к вам.
Кто действительно рад снегу.
Твіти про сніг у перший день весни в студію. ????— Pro Tasya (@Ukrainiansmile7) 1 марта 2018 г.
Стакан наполовину полон.
Любі френди, нас має заспокоювати та водночас надихати той факт, що, починаючи від сьогодні, падає весняний сніг, не зимовий :-)— Svetlana Ryzhikova (@gingerlana) 1 марта 2018 г.
Так ось де весь той сніг, що повинен був бути на Новий рік!!❄— ????Virina (@Virina_Vl) 1 марта 2018 г.
Це ж пряма корупція та зловживання Зими - приховати сніг, коли він потрібен, а коли вже ні - то позбутися його!!???????? pic.twitter.com/Ih9IL6jG9F
Кажуть, ГПУ Луценка нині повертає Києву сніг вкрадений за януковича.— Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) 24 февраля 2018 г.
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