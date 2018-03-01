Молятся на снегоуборочные машины и катаются на лыжах. В соцсетях встречают первый весенний снегопад

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Так выглядит первый день весны в Киеве - фотожаба
Oleksiy Pyliov via Ffcebook

Так выглядит первый день весны в Киеве - фотожаба

Украинцы по-разному реагируют на снегопад, кто-то ворчит, кто-то кутается в шарфы, кто-то радуется продолжению зимы, а кто-то поступает как эти люди.

Утром 1 марта сильный снегопад обрушился на Киев. Комунальные службы работают в усиленном режиме.

Снегоуборочная техника сейчас в почете.

 Если вы не едете на горнолыжный курорт, то горнолыжный курорт приедет к вам.

Всех с первым днём весны)

Публикация от Артем Кулик (@art3mich)

 

 Кто действительно рад снегу.

 

 

 

 

 

 

Стакан наполовину полон.

 

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