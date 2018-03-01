Молятся на снегоуборочные машины и катаются на лыжах. В соцсетях встречают первый весенний снегопад

Так выглядит первый день весны в Киеве - фотожаба

Украинцы по-разному реагируют на снегопад, кто-то ворчит, кто-то кутается в шарфы, кто-то радуется продолжению зимы, а кто-то поступает как эти люди.

Утром 1 марта сильный снегопад обрушился на Киев. Комунальные службы работают в усиленном режиме.

Снегоуборочная техника сейчас в почете.

Если вы не едете на горнолыжный курорт, то горнолыжный курорт приедет к вам.

Кто действительно рад снегу.

Твіти про сніг у перший день весни в студію. ???? — Pro Tasya (@Ukrainiansmile7) 1 марта 2018 г.

Стакан наполовину полон.

Любі френди, нас має заспокоювати та водночас надихати той факт, що, починаючи від сьогодні, падає весняний сніг, не зимовий :-) — Svetlana Ryzhikova (@gingerlana) 1 марта 2018 г.

Так ось де весь той сніг, що повинен був бути на Новий рік!!❄

Це ж пряма корупція та зловживання Зими - приховати сніг, коли він потрібен, а коли вже ні - то позбутися його!!???????? pic.twitter.com/Ih9IL6jG9F — ????Virina (@Virina_Vl) 1 марта 2018 г.