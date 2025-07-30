«Красотуля». Фото Валерия Залужного в Vogue Ukraine стали поводом для мемов
В соцсетях отреагировали на новость о том, что Валерий Залужный снялся для Vogue (Фото: Скриншот)
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые снялся для Vogue и написал колонку. Украинцы отреагировали в соцсетях мемами и шутками.
Некоторые сравнивают фото с тем, как бывший становится лучше и публикует подобное фото с подписью «смотри, кого потеряла». Однако не всем понравились такие фото, некоторые назвали их «пафосными».