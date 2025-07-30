«Красотуля». Фото Валерия Залужного в Vogue Ukraine стали поводом для мемов

30 июля, 10:35
Поделиться:
В соцсетях отреагировали на новость о том, что Валерий Залужный снялся для Vogue (Фото: Скриншот)

В соцсетях отреагировали на новость о том, что Валерий Залужный снялся для Vogue (Фото: Скриншот)

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые снялся для Vogue и написал колонку. Украинцы отреагировали в соцсетях мемами и шутками.

Некоторые сравнивают фото с тем, как бывший становится лучше и публикует подобное фото с подписью «смотри, кого потеряла». Однако не всем понравились такие фото, некоторые назвали их «пафосными».

Реклама

Мем о Залужном (Фото: Скриншот)
Мем о Залужном / Фото: Скриншот
В соцсетях шутят о Валерии Залужном (Фото: Скриншот)
В соцсетях шутят о Валерии Залужном / Фото: Скриншот
Мем о Залужном (Фото: Скриншот)
Мем о Залужном / Фото: Скриншот
В соцсетях шутят о Залужном (Фото: Скриншот)
В соцсетях шутят о Залужном / Фото: Скриншот
Соцсети о колонке Залужного в Vogue (Фото: Скриншот)
Соцсети о колонке Залужного в Vogue / Фото: Скриншот
Залужный стал поводом для мемов (Фото: Скриншот)
Залужный стал поводом для мемов / Фото: Скриншот
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Валерий Залужный Vogue Мемы Реакция Реакция соцсетей Соцсети

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies