«Красотуля». Фото Валерия Залужного в Vogue Ukraine стали поводом для мемов

В соцсетях отреагировали на новость о том, что Валерий Залужный снялся для Vogue (Фото: Скриншот)

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые снялся для Vogue и написал колонку. Украинцы отреагировали в соцсетях мемами и шутками.

Некоторые сравнивают фото с тем, как бывший становится лучше и публикует подобное фото с подписью «смотри, кого потеряла». Однако не всем понравились такие фото, некоторые назвали их «пафосными».

Мем о Залужном / Фото: Скриншот

В соцсетях шутят о Валерии Залужном / Фото: Скриншот

Мем о Залужном / Фото: Скриншот

В соцсетях шутят о Залужном / Фото: Скриншот

Соцсети о колонке Залужного в Vogue / Фото: Скриншот