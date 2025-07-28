Мальчик родился на 133 дня раньше срока и стал самым недоношенным ребенком в мире: как он живет через год после рождения

В США первый год рождения отметил мальчик, который родился на 23 неделе беременности (Фото: Guinness World Records)

В США младенец родился на 21 неделе беременности и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый недоношенный ребенок в мире. Мальчик отпраздновал свой первый день рождения.

Об этом 23 июля сообщили специалисты Книги рекордов Гиннеса. Для американских супругов Молли и Рэндалла Кин из штата Айова день рождения сына Нэша является очень важным событием, ведь мальчик выжил и преодолел большие трудности на своем пути. При рождении мальчик весил 285 граммов и был длиной 24 см. Он был легче грейпфрута, говорит мама.

Реклама

Маленький Нэш преодолел много трудностей при рождении и после / Фото: Guinness World Records

Молли и Рэнндалл Кин со своим сыном Нэшем / Фото: Guinness World Records

Его сразу доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных 4-го уровня.

«Он родился настолько рано, что мы даже не были уверены, переживет ли первые критические часы. Но мы хотели дать ему шанс», — говорит Молли Кин.

В реанимационном отделении под наблюдением специалистов мальчик пробыл шесть месяцев, а зимой 2025 года родители забрали маленького Нэша домой.

Так выглядел мальчик при рождении / Фото: Guinness World Records

Молли до сих пор приходит в себя от того, что было год назад. «Это кажется нереальным, честно говоря. Год назад мы не знали, каким будет наше будущее, а теперь мы отпраздновали его первый день рождения.

Это эмоционально во многих смыслах: гордость, благодарность, даже определенная грусть за то, насколько сложным был его путь. Но больше всего — это ощущение победы", — цитирует справочник родителей маленького рекордсмена.