Шведский путешественник показал город, в котором не наступает ночь — видео

26 июня, 16:28
В Швеции показали город, в котором не наступает ночь (Фото: Memetix/TikTok/скриншот)

Путешественник из Швеции снял на видео один из городов своей страны, в котором не наступает ночь.

Соответствующее видео пользователь соцсетей Memetix опубликовал 24 июня в TikTok.

Парень рассказал, что в сезон полуночного солнца в районе города Кируна, расположенного в самой северной части Швеции, солнце не заходит за горизонт. Это длится с конца мая до середины июля не наступает ночь.

@memetix 3am in #sweden :flag-se: #stockholm #nordics #scandinavia #sverige #midsummer ♬ original sound - Memetix

На кадрах путешественник продемонстрировал, как это выглядит на самом деле — он показал разное время на часах, но на небе все еще видно закат даже после полуночи.

«Наступила уже полночь, а я спокойно могу читать книгу на улице. Шведское лето — это что-то невероятное» — рассказывает парень в своих соцсетях.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Швеция Путешествие Блог Тревел-блог Видеоблогеры Блогеры

