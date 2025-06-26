Путешественник из Швеции снял на видео один из городов своей страны, в котором не наступает ночь.

Соответствующее видео пользователь соцсетей Memetix опубликовал 24 июня в TikTok.

Парень рассказал, что в сезон полуночного солнца в районе города Кируна, расположенного в самой северной части Швеции, солнце не заходит за горизонт. Это длится с конца мая до середины июля не наступает ночь.

На кадрах путешественник продемонстрировал, как это выглядит на самом деле — он показал разное время на часах, но на небе все еще видно закат даже после полуночи.

«Наступила уже полночь, а я спокойно могу читать книгу на улице. Шведское лето — это что-то невероятное» — рассказывает парень в своих соцсетях.