Шведский путешественник показал город, в котором не наступает ночь — видео
В Швеции показали город, в котором не наступает ночь (Фото: Memetix/TikTok/скриншот)
Путешественник из Швеции снял на видео один из городов своей страны, в котором не наступает ночь.
Соответствующее видео пользователь соцсетей Memetix опубликовал 24 июня в TikTok.
Парень рассказал, что в сезон полуночного солнца в районе города Кируна, расположенного в самой северной части Швеции, солнце не заходит за горизонт. Это длится с конца мая до середины июля не наступает ночь.
На кадрах путешественник продемонстрировал, как это выглядит на самом деле — он показал разное время на часах, но на небе все еще видно закат даже после полуночи.
«Наступила уже полночь, а я спокойно могу читать книгу на улице. Шведское лето — это что-то невероятное» — рассказывает парень в своих соцсетях.