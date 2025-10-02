В России вышли в продажу крем-суфле для ног и скраб для тела с именем ликвидированного в Украине оккупанта

Россияне продают крем для ног с именем ликвидированных на войне с Украиной оккупантов (Фото: Кенли/Пинтерес)

В РФ придумали новый способ почтить ликвидированных на войне в Украине российских солдат. Теперь там есть крем-суфле для ног и скрабы для тела с именем оккупантов.

Об этом сообщают росСМИ. Такой креатив заметили в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Там создали бренд уходовой косметики NikitA, который назвали в честь 19-летнего военного Никиты Новикова, который не вернулся с войны. В описании коллекции написали, что она «посвящается всем погибшим воинам на СВО».

В память о тех, кто вернулся домой на РФ в черных пакетах, предлагают купить крем-суфле для ног и другую косметологическую продукцию, например скраб для тела, увлажняющие кремы, маски, гели и шампуни.