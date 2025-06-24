В Японии хирурги обнаружили у школьника полноценный сформированный зуб, который рос прямо в носу, и провели успешную операцию по его удалению .

Об этом сообщили в журнале BMJ Case Reports, пишет медицинский портал Nauka UA.

Мальчик обратился к ортодонту из-за проблем с прикусом. Во время обследований рентген показал у него похожий на зуб радиоплотный фрагмент в правой ноздре. Ранее у пациента не было операций на верхней челюсти или ее травм, из-за которых зуб мог бы оказаться в носу.

Врачи провели компьютерную томографию зуба, чтобы установить его положение перед удалением.

Как отмечают медицинские специалисты, все остальные зубы у мальчика были на месте. Зуб, выросший в носу, был дополнительным и рос не из кости, а из мягких тканей.

Операция по удалению дополнительного зуба прошла без осложнений. Уже через месяц после операции мальчик чувствовал себя хорошо.

По словам ученых, этот случай является одним из всего 80 других, когда полностью или частично сформированный зуб появлялся в носу.