Содержит 50 букв. Тернополянин официально изменил данные в паспорте и стал человеком с самой сложной фамилией в Украине: как его зовут

26 июня, 12:12
Мужчина сменил имя и теперь это самое сложное ФИО в Украине (Фото: Радио Трек)

Тернополянин в 24 года официально сменил имя и фамилию на одно из самых длинных и странных в Украине.

Об этом 26 июня сообщило медиа Радио Трек. Мужчина, когда ему исполнилось 24 года, решил взять себе новое имя и изменил его на Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Он сам составлял это имя, использовал украинские фамилии из Википедии, добавлял суффиксы и объединял их. По его словам, каждая часть имени имеет значение.

Максимальная разрешенная длина имени в реестре — 50 символов, он использовал все. Друзья зовут его коротко — Броник или Бронивогневладислав. Отчество оставил традиционное — Николаевич.

