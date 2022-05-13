Бензиновая лихорадка. Подборка мемов о новых ценах на бензин и дизтопливо и их дефиците

13 мая, 21:46
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Ну, еще можно на своих двоих (Фото:I’m not even sorry/Facebook)

Ну, еще можно на своих двоих (Фото:I’m not even sorry/Facebook)

Несмотря на госрегулирование, цены на бензин и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях продолжают расти. При этом топливом в первую очередь снабжают предприятия и инфраструктуры, которым оно необходимо для функционирования. Соответственно, АЗС получают остаток, несмотря на большой спрос среди украинцев, которые уже образуют огромные очереди к заправкам. Но и для этой ситуации можно подобрать мемы, которые делали пользователи Сети. НВ собрало самые смешные.

Говорят, что велосипеды — это экологичнее. Да и подешевле.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/142527545019984

Или же самокаты. Тоже экологично, но легче.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/142044445068294

Мем смешной, ситуация страшная.

https://www.facebook.com/NotEvenSorryPage/posts/526482002347240

Скоро на стенах будут писать краской «марки, колеса, топливо».

Видео дня
https://www.facebook.com/NotEvenSorryPage/posts/525993689062738

Э — эволюция.

https://www.facebook.com/NotEvenSorryPage/posts/525720449090062

Вместо тысячи роз.

https://www.facebook.com/NotEvenSorryPage/posts/525162675812506

И вместо драгоценных камней.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6304491616246905

Вот вам действительно романтический поступок.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/122840303728621

Расставляем правильные ценности.

Если бы это так работало.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/125595840119734

Напомним, что свое видение и прогноз ситуации по ценам на топливо выразил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в специальном эфире Радио НВ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   АЗС Дизтопливо Топливо Сергей Куюн Реакция соцсетей Мемы

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