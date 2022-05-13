Бензиновая лихорадка. Подборка мемов о новых ценах на бензин и дизтопливо и их дефиците 13 мая, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Ну, еще можно на своих двоих (Фото:I’m not even sorry/Facebook)

Несмотря на госрегулирование, цены на бензин и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях продолжают расти. При этом топливом в первую очередь снабжают предприятия и инфраструктуры, которым оно необходимо для функционирования. Соответственно, АЗС получают остаток, несмотря на большой спрос среди украинцев, которые уже образуют огромные очереди к заправкам. Но и для этой ситуации можно подобрать мемы, которые делали пользователи Сети. НВ собрало самые смешные.

Говорят, что велосипеды — это экологичнее. Да и подешевле.

Или же самокаты. Тоже экологично, но легче.

Мем смешной, ситуация страшная.

Скоро на стенах будут писать краской «марки, колеса, топливо».

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Э — эволюция.

Вместо тысячи роз.

И вместо драгоценных камней.

Вот вам действительно романтический поступок.

Расставляем правильные ценности.

Если бы это так работало.

Напомним, что свое видение и прогноз ситуации по ценам на топливо выразил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в специальном эфире Радио НВ.



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