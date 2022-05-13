Бензиновая лихорадка. Подборка мемов о новых ценах на бензин и дизтопливо и их дефиците
Ну, еще можно на своих двоих (Фото:I’m not even sorry/Facebook)
Несмотря на госрегулирование, цены на бензин и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях продолжают расти. При этом топливом в первую очередь снабжают предприятия и инфраструктуры, которым оно необходимо для функционирования. Соответственно, АЗС получают остаток, несмотря на большой спрос среди украинцев, которые уже образуют огромные очереди к заправкам. Но и для этой ситуации можно подобрать мемы, которые делали пользователи Сети. НВ собрало самые смешные.
Говорят, что велосипеды — это экологичнее. Да и подешевле.
Или же самокаты. Тоже экологично, но легче.
Мем смешной, ситуация страшная.
Скоро на стенах будут писать краской «марки, колеса, топливо».
Э — эволюция.
Вместо тысячи роз.
И вместо драгоценных камней.
Вот вам действительно романтический поступок.
Расставляем правильные ценности.
Если бы это так работало.
Напомним, что свое видение и прогноз ситуации по ценам на топливо выразил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в специальном эфире Радио НВ.
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