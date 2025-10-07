Мужчина получил годовую зарлату за один раз и уволился из компании (Фото: Gustavo Abargues/Pinterest)

Офисный работник в Чили получил в 330 раз большую заработную плату, чем ожидалось. Через три дня он написал заявление на увольнение.

Об этом 4 октября сообщило медиа LAD bible . Инцидент произошел еще в мае 2022 года, однако с его последствиями руководство пищевой компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile пытается справиться до сих пор.

На счет работника пришла оплата в 127 000 фунтов стерлингов, хотя его месячная зарплата составляла около 386 фунтов стерлингов. Сначала он говорил, что вернет деньги, однако через три дня уволился и больше не появлялся в офисе.

В 2022 году судья в Сантьяго постановил, что это не кража, а «несанкционированное взыскание», и суд не может привлечь бывшего работника к ответственности.

Руководители тем временем имеют дело довести свое намерение до конца и вернуть деньги. «Мы примем все возможные юридические меры, в частности заявление об аннулировании, чтобы пересмотреть решение», — цитирует медиа Diario Financiero представителей компании.