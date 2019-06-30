Порносайт Pornhub подарил машину постоянному зрителю с инвалидностью Сегодня, 15:00 1348 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Pornhub / Youtube Ключи от автомобиля передала порнозвезда Аликс Линкс. Скриншот видео Pornhub / Youtube

Отдел благотворительности одного из самых популярных порносайтов в мире Pornhub подарил своему фанату — американцу Тодду Фалкерсона и его пожилой матери Паоло Volkswagen Jetta.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Ключи от автомобиля передала порнозвезда Аликс Линкс.

У Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Его увозит и забирает с работы, что в 130 км, мать-пенсионерка.

В декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Тодд попросил помощи в интернете.

«С момента запуска нашей альтруистической программы Pornhub Cares мы по-прежнему стремимся приносить счастье миллионам людей во всем мире каждый день, — говорит вице-президент компании Кори Прайс, — Тодд всегда был большим поклонником Pornhub и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь».

«Это все еще не кажется реальным. Не каждая компания будет делать что-то подобное. У нас так много людей с проблемами, и вы, ребята, решили помочь нам — это потрясающе», — сказал Тодд.