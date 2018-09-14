Исследование ругани за рулем и ночной эрекции. Объявлены победители Шнобелевской премии

В Гарвардском университете, США, традиционно вручили премии за сомнительные достижения в науке, которые вызывают смех, а потом заставляют задуматься.

Церемония вручения шнобелевской премии (англ - Ig Nobel Prize) проходит за две недели до вручения Нобелевской премии в Стокгольме.

Лауреаты шнобелевки получают награду 10 триллионов зимбабвийских долларов (в 2008 году валюта обесценилась на 231 000 000% и с 2009 года перестала эмитироваться).

В 2018 году премию вручали лауреаты Нобелевской премии по физике, химии, экономике и медицине.

Медицина

Американские ученые Марк Митчелл и Дэвид Уортингер доказали, что катание на американских горках способствует выходу камней из почек. При чем если вы садитесь в последний вагончик, вероятность выхода камней возростает до 64%.

Антропология

Команда ученых из Швеции, Румынии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Индонезии, Италии, Индонезии и Дании доказала, что шимпанзе перекривляют людей в зоопарках приблизительно с такой же частотой, как и люди - шимпанзе.

Биология

Шнобелевку по биологии получила группа ученых из Швеции, Колумбии, Германии, Франции и Швейцарии за то доказательство того, что винный сомелье может с высокой точностью определить на вкус, была ли муха в бокале с вином.

Химия

Ученые из Португалии исследовали человеческую слюну на предмет использования ее, как чистящего средства в быту. Оказалось, что она неплохо удаляет загрязнения.

Медицинское образование

Японский ученый Акира Хориучи сделал медицинское заключение, в котором признал пригодность детского колоноскопа для само-колоноскопии в сидячем положении.

Литература

Премия по литературе досталась ученым, которые доказали, что люди не используют все функции сложных приборов и приспослоблений, потому что не читают инструкцию к ним.

Питание

Британский ученый Джеймс Коул изучил рацион каннибалов в период палеолита и заключил, что их диета была менее калорийной, чем их современников, которые питались, например, мясом бизонов.

Репродуктивная медицина

Международная группа ученых изобрела дешевый и доступный способ диагностики проблем с эрекцией у мужчин. Они предложили использовать кольцо из почтовых марок. Для диагностики его нужно вечером одеть на неэрегированный пенис. Если утром кольцо не разорвалось, это свидетельствует о наличии нарушений.

Экономика

Премия досталась канадским ученым, которые изучили влияние использования подчиненными кукол Вуду для мести несправедливому руководителю. Они отметили, что метод не наносит вреда руководителю, но подчиненные при этом чувствуют эмоциональное облегчение.

Премия мира

Премию мира получила испано-колумбийская группа ученых, которые исследовали водителей, ругающихся за рулем и выяснили причины их негодования. Основными факторами влияющими на срывы стали стрессы, усталость и индивидуальные черты характера.

На протяжении всей церемонии ведущие и гости разыгрывали скетчи, шутили и ставили забавные эксперименты.

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