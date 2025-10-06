«Ела кошачий паштет и нюхала грязную собаку». Украинки поделились самыми странными вкусовыми предпочтениями во время беременностей

6 октября, 19:19
Украинки поделились своими странными желаниями во время беременности (Фото: Cparks/Pixabay)

Украинки рассказали о своих вкусовых предпочтениях и странном поведении во время беременности.

Все началось с того, что пользовательница социальной сети TikTok под никнеймом alexxashkiin сделала сообщение с вопросом: «Девушки, поделитесь своими самыми странными предпочтениями еды во время беременности». Украинка отметила, что ее интересует именно «лютый кринж», то есть что-то очень необычное и странное.

Сообщение набрало более 678 тысяч просмотров и более 15 тысяч лайков. Около 2000 человек написали свои истории.

@mom_fades Які дивні поєднання їжі під час вагітності у вас? #вагітність🤰 #вагітність #майбутнямама #вагітна #украінськийтікток #тіктокукраїнською #рекомендації #тіктокукраїна💙💛 #тіктокукраїна #їжа ♬ оригинальный звук - amantayovvv
«Я заходила в сарай где свиньи были и часами нюхала их говно, аж слюни текли», — пишет пользовательница Mommy sim.

«Съела весь мел из клетки попугая, потом купила ему новую и ее съела», — добавила свою историю пользовательница Татьяна.

Комментарии пользователей (Фото: Скриншот)
«Однажды смотрела с мужем какую-то передачу где ловили и ели медузы. Боже, как я плакала, хотела тоже съесть ту медузу. Муж не знал куда деваться. У нас такого не случается. Откупился от меня устрицами, а где-то на восьмом месяце пересаживала цветы. Сожрала кактус: муж заходит, а я на полу сижу, руки в земле и доедаю», — поделилась своей историей Елена Никитина.

Пользователь написала свою историю (Фото: Скриншот)
«А я любила облизывать и нюхать мыло, голубенькое такое, Duru», — пишет кортстувачка igorivna.k.

Юзерка, которая подписана в TikTok как Петлюровская легионерка написала, что ела кошачий паштет и добавила: «Не спрашивайте».

В общем комментаторы расписали разные интересные и необычные истории, которые случались с ними во время беременности.

Комментарии пользователей (Фото: Скриншот)
Комментарии пользователей (Фото: Скриншот)
Комментарии пользователей (Фото: Скриншот)
