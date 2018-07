"Как будто они не побегут за ним". Пользователи Сети шутят про переход Роналду и его фанов

Фанаты футболиста Криштиану Роналду после новости об его уходе из Реал Мадрида устроили настоящую драмму в Twitter и проиллюстрировали ее мемами.

10 июля испанский клуб Реал Мадрид сообщил о согласии продать итальянскому Ювентусу звездного нападающего Криштиану Роналду.

В тот же день стало известно, что Ювентус подтвердил переход Роналду. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро, из которых 12 млн – это сумма солидарности, предусмотренная правилами ФИФА.

Ronaldo and Juve then vs now pic.twitter.com/y1GfM31eB3 — Obayda ???????????????? (@ThatSyrianGuy) 5 июля 2018 г.

"Роналду и Ювентус: тогда и сейчас"

Новость расстроила болельщиков мадридского клуба и Роналду.

Real Madrid fans after the news broke that Ronaldo have signed for Juventus pic.twitter.com/I16wtqbOuP — FAVOUR ITUA (@SportPaparazzi1) 10 июля 2018 г.

Real Madrid says Cristiano Ronaldo is leaving to join Italian club Juventus.



Man, el clasico will never be the same again ???? #GraciasCristiano



Real Madrid fans: pic.twitter.com/MxSQGV9u22 — ???? (@EUniversee) 10 июля 2018 г.

Stop talking to me about Ronaldo leaving Real Madrid to join Juventus. I’m already depressed enough as is. pic.twitter.com/fpna1ggJo0 — felipe (@espinosasguey) 10 июля 2018 г.

Cristiano Ronaldo to Juventus is actually happening. This pain is too much to bear i can't pic.twitter.com/INUVmjoS2M — R (@kroosplay_) 10 июля 2018 г.

When Ronaldo joins Juve just after tormenting and denying you the CL for years, only to win it for them the year you leave pic.twitter.com/P9OweIUXVW — ‏ً (@naitology) 5 июля 2018 г.

"Когда после мук, лишений и попыток выиграть Лигу Чемпионов для клуба, ты уходишь, а Роналду переходит в Юве"

Другие пользователи высмеяли фанатов Криштиану, которые перебегают в Ювентус.

Ronaldo fan boys as we speak pic.twitter.com/cWJE7nmyaP — ???? (@Leroy19iV3) 10 июля 2018 г.

"Пока мы разговариваем, фанаты Роналду..."

The best part of this Ronaldo transfer saga is watching his fanboys pretend to say goodbye to him as if they're not all following him to Juventus. pic.twitter.com/m9f2bCOFQg — U l t r a ???????? (@UltraAutistic) 10 июля 2018 г.

"Лучшее в этой саге про Роналду - это наблюдать, как его фанаты прощаются с ним, как будто они все не побегут за ним в Ювентус"

Just heard Ronaldo is off to Juventus. pic.twitter.com/gQdVb0C4ME — GAME Telford (@GAMETelford) 10 июля 2018 г.

ronaldo fans abandoning their madridista status to become juventinos pic.twitter.com/KKwHLWqXo6 — bwp fan account (@thisisntxav) 10 июля 2018 г.

А в это время генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта:

Cristiano Ronaldo to Juventus is almost done! Today Beppe Marotta will present a €100m bid which will be accepted by Real Madrid. [@SkySport / @DiMarzio] pic.twitter.com/azxei2uyA6 — JTimeline (@JuveTimeline) 10 июля 2018 г.