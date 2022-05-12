«Украина должна выиграть абсолютно все». Представитель Израиля на Евровидении, поддержавший украинский народ, стал звездой Сети

12 мая, 18:09
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И песню красиво спел, и Украину мило поддержал (Фото:Скриншот с видео пользователей)

И песню красиво спел, и Украину мило поддержал (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Певец Майкл Бен Дэвид, представляющий Израиль на Евровидении-2022, постоянно выражает поддержку украинскому народу в своих интервью. Также он рассказывает, что его родные проживают в Украине и вынуждены скрываться от обстрелов войска РФ. Искренняя поддержка исполнителя, его теплое отношение к украинцам и врожденная милота покорили сердца пользователей. НВ собрало несколько видео, посвященных ему.

Эмоциональное обращение Майкла Бена Дэвида было опубликовано на странице Евровидения.

«Моя мама из Украины… Никто не понимает, что там происходит. Там сейчас нет медицинской помощи, нет пищи… Мой дядя вместе с моими племянниками там… Все поддерживают Украину, но никто действительно не понимает, что там происходит. Я звоню своему дяде дважды в день, когда я могу, когда он не в бункере. Это так тяжело… Знаете, мы здесь празднуем, говорим, что Украина может получить первое место на Евровидении. Эти ничего! Украина должна выиграть все. Она должна победить и вернуть свою страну, а не только победить в Евровидении. Они должны выиграть буквально все, потому что никто на самом деле не понимает, что там происходит прямо сейчас».

Видео дня

Выражение «Никто не понимает че там происходит» — это лейтмотив в речах исполнителя, равно как его искреннее желание рассказать об ужасах, которые устраивает Россия в Украине.

@russellblog А вы понимаете что происходит? @Ann Tulieva @Michael Ben david ♬ оригинальный звук - Рассел Блог

При любой возможности он обращается к украинцам и поддерживает группу Kalush Orchestra.

@discovision2021 Михаэль моя булочка💔💔💔 #eurovision #рекомендации #евровидение2022 #eurovision2022 #michaelbendavid ♬ I.M - Michael Ben David
@discovision2021 плов: ко мне подошла цыганка и что то просит #eurovision #рекомендации #евровидение2022 #eurovision2022 #michaelbendavid #kalush ♬ Stefania (Kalush Orchestra) - KALUSH
@escnorge Michael Ben David with and important message to everyone 🇮🇱🙌💙💛@eurovision #eurovision2022 #eurovisionsongcontest #eurovision #esc #esc2022 #ukraine #israel #solidaritywithukraine #peace ♬ original sound - escnorge

И не только группу, но и украинских журналистов.

@ogaeukraine @michaelbdd @irynashafinska we love you 💙💛 #michaelbendavid #eurovisionstandswithukraine🇺🇦 #євробачення #євробачення2022 #esc #escitaly #ogae #ogaeukraine #eurovision #турин #eurovisionsongcontest ♬ Stefania (Kalush Orchestra) - KALUSH

По словам исполнителя, его семья проживает в Киеве.

@sonytower @Michael Ben david ♬ оригинальный звук - SONYTOWER

Но без шутливых видео не обошлось.

@viktoriia_d_ Було би смішно якби не так сумно🥹#коледж #michaelbendavid #evrovision #євробачення #рек ♬ оригінальний звук - Вікторія Дум'як

Берем новую сирену?

@ogaeukraine @michaelbdd 💙 Слава Україні #eurovisionstandswithukraine 🇺🇦 #огаєукраїна #eurovision #esc2022 #kalushorchestra #kalush #israelcalling #michaelbendavid #калуш #сирена #siren #еврофан ♬ оригинальный звук - OGAE Ukraine

Также отметим, что выступление парня было в сине-желтых цветах. Выглядит эпически.

Напомним, представитель Израиля Майкл Бен Дэвид выступит во втором полуфинале Евровидения 2022 года. Ранее мы собрали выступления всех участников первого полуфинала.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Израиль Российско-украинская война Евровидение 2022 Kalush

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