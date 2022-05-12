«Украина должна выиграть абсолютно все». Представитель Израиля на Евровидении, поддержавший украинский народ, стал звездой Сети 12 мая, 18:09 Цей матеріал також доступний українською И песню красиво спел, и Украину мило поддержал (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Певец Майкл Бен Дэвид, представляющий Израиль на Евровидении-2022, постоянно выражает поддержку украинскому народу в своих интервью. Также он рассказывает, что его родные проживают в Украине и вынуждены скрываться от обстрелов войска РФ. Искренняя поддержка исполнителя, его теплое отношение к украинцам и врожденная милота покорили сердца пользователей. НВ собрало несколько видео, посвященных ему.

Эмоциональное обращение Майкла Бена Дэвида было опубликовано на странице Евровидения.

«Моя мама из Украины… Никто не понимает, что там происходит. Там сейчас нет медицинской помощи, нет пищи… Мой дядя вместе с моими племянниками там… Все поддерживают Украину, но никто действительно не понимает, что там происходит. Я звоню своему дяде дважды в день, когда я могу, когда он не в бункере. Это так тяжело… Знаете, мы здесь празднуем, говорим, что Украина может получить первое место на Евровидении. Эти ничего! Украина должна выиграть все. Она должна победить и вернуть свою страну, а не только победить в Евровидении. Они должны выиграть буквально все, потому что никто на самом деле не понимает, что там происходит прямо сейчас».

Видео дня

Выражение «Никто не понимает че там происходит» — это лейтмотив в речах исполнителя, равно как его искреннее желание рассказать об ужасах, которые устраивает Россия в Украине.

При любой возможности он обращается к украинцам и поддерживает группу Kalush Orchestra.

И не только группу, но и украинских журналистов.

По словам исполнителя, его семья проживает в Киеве.

Но без шутливых видео не обошлось.

Берем новую сирену?

Также отметим, что выступление парня было в сине-желтых цветах. Выглядит эпически.

Напомним, представитель Израиля Майкл Бен Дэвид выступит во втором полуфинале Евровидения 2022 года. Ранее мы собрали выступления всех участников первого полуфинала.



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